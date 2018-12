Prefeitura de BH acata liminar e diz que não irá recorrer de suspensão de tarifa

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte não irá recorrer da liminar que suspendeu o reajuste de 11% da tarifa de ônibus na capital mineira. A decisão judicial foi decretada pela juíza Dênia Francisca Corgosinho Taborda neste domingo, 30, atendendo pedido apresentado pelo Instituto Nossa BH com apoio do movimento Tarifa Zero BH.

Documento TARIFA BH PDF

A liminar ainda pode ser alvo de recursos de outras partes envolvidas no processo, como o Consórcio Pampulha, Consórcio BH Leste, Consórcio Dez, Consórcio Dom Pedro II e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH). As partes ainda não se manifestaram nos autos.

O reajuste foi anunciado na quarta, 26, e elevou a tarifa da viagem comum de R$ 4,05 para R$ 4,50. As linhas suplementares para vilas e favelas tiveram aumento de R$ 0,90 para R$ 1 enquanto as linhas alimentadoras e circulares subiram de R$ 2,85 para R$ 3,15. O serviço de táxi-lotação, que atende a região central da cidade, passou de R$ 4,45 para R$ 5. Em contrapartida, as empresas de ônibus da capital mineira deverão recontratar cobradores e renovar parte da frota da capital com veículos com ar-condicionado.

Na decisão deste domingo, a juíza Dênia Taborda afirmou que a situação em Belo Horizonte é ‘extremamente complexa’, visto que as partes envolvidas no processo avaliam que o valor anual de reajuste ‘passa por uma crise avaliatória’.

“É cristalino que a Prefeitura de Belo Horizonte, na sua atual gestão, por diversas vezes questionou os valores tarifários, o cumprimento do contrato de concessão de serviço público em vigor e seus aditivos, além do cumprimento das empresas de ônibus em relação às cláusulas atinentes à qualidade do serviço apresentado à população”, afirmou a magistrada. “Conclui-se que o sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte passa por uma crise de transparência e segurança em relação à sua consecução e aos valores que devem ser cobrados de seus usuários”

No último dia 21, a Prefeitura apresentou resultados de uma auditoria interna sobre os contratos e aditivos do transporte público mineiro – o documento apontou que a passagem deveria custar R$ 6,35. O relatório foi questionado pelo Instituto Nossa BH em pedido de liminar apresentado contra o reajuste. Nos autos, o instituto apresenta análise independente feita pelo Tarifa Zero BH, que estipulou o valor de R$ 3,45 como adequado para a capital mineira.

De acordo com Dênia, o aumento ‘não atende aos critérios’ da própria auditoria da Prefeitura, ao relatório do Tarifa Zero BH e tampouco ao ‘desejo exarado’ das empresas de ônibus, que ‘declaradamente se manifestaram insatisfeitas’ com o valor definido.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

A Prefeitura de Belo Horizonte informa que não irá recorrer da decisão da Juíza Dênia Taborda sobre as tarifas de ônibus no município.