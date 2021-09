Preços mais baixos e previsibilidade na conta de luz estimulam o interesse pelo mercado livre de energia

Nosso sistema elétrico é complexo e cheio de desafios que, pouco a pouco, esperamos vencer completamente. Afinal de contas, do sucesso e do desenvolvimento deste setor depende todo o crescimento da economia brasileira, já que todos sabemos que sem energia abundante, segura e com baixo custo não existe crescimento econômico sustentável.

Um dos instrumentos de que o país lança mão na intenção de superar este desafio é o Mercado Livre de Energia. O Mercado Livre de Energia foi criado, no Brasil, desde meados dos anos 1990 e é um instrumento estratégico importante do governo brasileiro em busca de fomentar e aquecer a concorrência e a competitividade das empresas do setor elétrico, gerando um ambiente que atenda aos interesses de quem produz riqueza e gera empregos no país.

Ele funciona como um conjunto de procedimentos e regras que propiciam aos consumidores uma maior liberdade de escolha sobre quem vai fornecer energia elétrica para sua empresa, quanto vai cobrar, qual a matriz geradora e que quantidade de energia é a ideal para seu perfil de consumo.

Criado para atender necessidades e anseios de grandes e médios consumidores de energia elétrica no Brasil, o mercado de energia estabelece duas formas distintas de contratação.

O ACR (Ambiente de Contratação Regulada, também conhecido como Mercado Cativo) é o mais comum e disseminado no país, sendo o regulador da imensa maioria de contratos de energia no país. Trabalha através de leilões geridos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com reajustes periódicos das tarifas e sujeitos às famosas bandeiras tarifárias, sistema que o governo utiliza para regular preços em períodos de escassez ou dificuldades de produção. Em resumo, é possível afirmar que o ACR está sempre sujeito a condições imprevisíveis de aumento de tarifa.

Já o Mercado Livre de Energia se estabelece como ACL (Ambiente de Contratação Livre) e não convive com tantas amarras. Propicia negociação livre e aberta entre as empresas e o consumidor em grande parte dos pontos sensíveis dos contratos, que são bilaterais. A fatura não é apenas uma única, como no ACR. A cobrança se divide entre a distribuição e a efetiva compra de energia. Com condições tão mais favoráveis de negociação, não admira que esta modalidade seja tão vantajosa para grandes e médios consumidores.

A intenção do governo ao implantar o Mercado Livre de Energia, em 1995, era proporcionar neste mercado a mesma experiência que os grandes consumidores de energia já experimentavam em todas as outras áreas de sua atividade, que é a da total negociação e a da busca efetiva por economia e liberdade. Não por acaso a energia negociada livremente acaba sendo mais barata e ajudando o setor produtivo da economia a crescer e se desenvolver.

Além dos preços baixos, o interesse por essa modalidade de negócio também passa pela questão da previsibilidade e da sustentabilidade, aspectos adicionais que fazem muita diferença no resultado final do processo de trabalho.

O monopólio natural do Estado nas duas fases de desenvolvimento do sistema elétrico (geração e distribuição) não atende às necessidades do mundo moderno e esta constatação já é consenso no Brasil há um bom tempo. O setor privado e a liberdade de escolha do consumidor geram negociações mais previsíveis e confiáveis, tornando-se sustentável com o passar dos anos.

As empresas se utilizam de instrumentos como análises de perfil do cliente, de necessidade em períodos de produtividade em alta, de ociosidade sazonal, de histórico/crédito, de modalidade de geração que mais se adeque, e assim em diante. Tudo é feito de modo personalizado, equalizando eventuais disparidades que o sistema ACR não consegue prever.

Só uma indústria que sabe exatamente quanto vai impactar o consumo de energia elétrica em suas contas pode falar em crescimento sustentável e em previsibilidade segura em seus balancetes. Contratos feitos em liberdade e com regras bem ajustadas nas duas pontas garantem satisfação plena a quem contrata, a quem recebe e a todo o setor elétrico que caminha para um modelo pleno de modernidade e eficiência.

Seja convencional ou incentivada, seja proveniente do gás, de uma hidroelétrica, da força dos ventos ou do sol que ilumina o Brasil, energia elétrica é coisa séria e, sendo bem negociada, pode ser a indutora de muito mais lucratividade para qualquer empresa. E, se isso vier acompanhado de previsibilidade administrativa e sustentabilidade, viveremos no melhor dos mundos. Este horizonte está ao alcance de todos os médios e grandes consumidores.

*André Cavalcanti é fundador, CEO e membro do Conselho de Administração da Elétron Energy