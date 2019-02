PRE deve se manifestar pela ‘não configuração de crime eleitoral’ de Flávio Bolsonaro em inquérito sobre imóveis

A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deve se manifestar pela não configuração de crime eleitoral na prestação de contas do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso a investigação volte para atribuição do órgão.

De acordo com fontes ligadas à investigação da Procuradoria ouvidas pelo Estado, em análise ainda superficial do caso, não foram encontrados indícios do crime a ser investigado no âmbito da Justiça Eleitoral.

Segundo o entendimento de fontes próximas à investigação, não seria crime eleitoral declarar ao Tribunal Regional Eleitoral imóveis com valores incompatíveis com os avaliados no mercado no TSE. Também não seria irregular, do ponto de vista eleitoral, informar à Justiça Eleitoral uma quantidade de imóveis abaixo dos que verdadeiramente o candidato tem.

O argumento é de que, pela jurisprudência sobre casos parecidos com o de Flávio, essas informações podem ser prestadas pelo candidato de forma apenas superficial e protocolar.

Porém, se houver indícios de possível crime tributário, a PRE deve encaminhar o inquérito à Receita Federal e ao Ministério Público Federal, que têm atribuição para analisar crimes desse tipo. O caso deve ganhar prioridade no PRE e correrá sob sigilo, caso retorne ao órgão.

A Procuradoria recebeu, ainda durante a campanha, a denúncia por falsificação de documento público de Flávio para fins eleitorais. A notícia-crime foi protocolada por um cidadão que anexou reportagens veiculadas na imprensa indicando possível evolução patrimonial de Flávio e de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Há no inquérito citação a possível lavagem de dinheiro.

Em novembro de 2018, a PRE-RJ havia encaminhado um pedido para que a Polícia Federal ouvisse Flávio, porém isso não foi feito. O prazo estipulado pela Procuradoria à época era de 60 dias para cumprimento dessas medidas. É possível que a PRE decida até não ouvir mais Flávio, caso se verifique que não há mesmo indícios de crime eleitoral.

No documento em que enviou o material para a PF, a PRE-RJ afirmou que, como Flávio havia sido eleito senador, após os 60 dias era necessário o envio do inquérito à PGR para analisar a possível existência de foro por prerrogativa de função. Porém, só na segunda-feira, 4, o conteúdo do inquérito chegou à Secretaria de Função Penal Originária da PGR.

O caso foi revelado pelo jornal O Globo, nesta quarta-feira, 6, e confirmado pelo Estado.

COM A PALAVRA, FLÁVIO BOLSONARO

Em nota oficial, o senador Flávio Bolsonaro disse que “a denúncia desprovida de fundamentação foi feita por um advogado ligado ao PT com o único intuito de provocar desgaste político a seus adversários”.