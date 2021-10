Pré-COP26: o Brasil não pode perder a oportunidade de regular o seu mercado de carbono

Há cerca de uma semana do início da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26), chama a atenção uma movimentação na Câmara dos Deputados para que se regulamente o mercado de títulos de compra e venda de carbono no Brasil. É importante que se diga que esse tema será um dos assuntos mais debatidos na COP 26 e, diante disso, uma regulamentação do mercado brasileiro, às vésperas da conferência, seria uma iniciativa muito bem vista pelo mundo. Ajudaria, inclusive, a melhorar a imagem do Brasil externamente, com impactos positivos também na economia.

Diversos países do mundo, sendo os europeus um destaque, já regulamentaram seus mercados e vêm apresentando bons resultados na redução de suas emissões, aumentando a lucratividade de suas empresas e até mesmo a arrecadação pelos próprios governos, já que são estes os emissores dos títulos. Dados do Banco Mundial apontam que, em 2019, os governos arrecadaram cerca de US$ 45 bilhões com precificação de carbono, cobrindo 21,5% das emissões globais.

No caso brasileiro, o projeto de lei nº 528/2021, apresentado pelo deputado Marcelo Ramos (PL/AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados, avança qualitativamente em introduzir esse mercado no país. A proposta regula o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), e incentiva e fomenta o mercado voluntário de créditos de carbono. Vale ressaltar que essa regulamentação já é determinada por uma política pública mais antiga: a Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/09), aprovada em 2009, já previa o MBRE há doze anos. Estamos atrasados!

Infelizmente – embora não haja surpresa – o presidente Bolsonaro mostrou-se contra o projeto, o que movimentou seus ministros e a sua base parlamentar a trabalharem no sentido de impedir a votação da proposta. Duas vozes principais estão ativas na missão dada por Bolsonaro: pelo Poder Executivo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM/MS) e, pelo Poder Legislativo, a deputada Carla Zambeli (PSL/SP).

Por parte da bolsonarista Carla Zambeli, nada de bom é esperado. Enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, Zambeli tem se dedicado a uma agenda anti-meio ambiente, implementando um clima beligerante na Comissão. Por outro lado, muito surpreende a posição da ministra Tereza Cristina que, como uma técnica e profissional do agronegócio, sabe muito bem a delicada posição na qual o Brasil se encontra no mercado internacional. Não é incomum países ameaçarem deixar de comprar do agronegócio brasileiro em função do desmatamento e das políticas anti-meio ambiente promovidas pelo Governo Federal.

Se a preocupação técnica da ministra é a especificidade do projeto, que avança sob setores que ela tem interesse, há outros caminhos que podem ser explorados nas negociações legislativas. Um desses caminhos é entender e prever quais setores conseguem ingressar imediatamente no mercado de carbono e quais precisam de um tempo para adaptação, outro seria simplesmente criar o mercado de carbono no Brasil e transferir a responsabilidade da regulamentação mais ampla para o Banco Central (Bacen).

Ao contrário do governo Bolsonaro, o Bacen, agora com autonomia, não vai rasgar dinheiro. Sabe exatamente o que significa a regulamentação do mercado de carbono e o retorno financeiro que isso trará ao Brasil. No final de 2020, por exemplo, o mercado global de carbono foi avaliado em US$ 206 bilhões. Nesse campo, o Banco Central já vem inclusive promovendo avanços importantes através da sua Agenda BC+, composta por cinco pilares: inclusão, competitividade, transparência, educação e sustentabilidade.

Economias de baixo carbono e até de carbono neutro já estão se tornando uma realidade que precisamos encarar. Ou o fazemos de forma propositiva, por iniciativa própria, como sugere o deputado Marcelo Ramos ao propor a regulamentação do mercado de carbono; ou, se insistirmos em uma postura negacionista, como a da ministra Tereza Cristina que trabalha contra esse projeto, o faremos por imposição do mercado internacional, com graves consequências econômicas e sociais para o nosso país e nosso comércio exterior.

*Giovanni Mockus é gestor de políticas públicas pela Universidade de Brasília (UnB) e porta-voz (presidente) da Rede Sustentabilidade no Estado de São Paulo. Coordena a equipe legislativa e jurídica da Líder da Rede, deputada Joenia Wapichana, na Câmara dos Deputados