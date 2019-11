Pré-candidato à presidência dos EUA, Bernie Sanders comemora liberdade de Lula

O senador Bernie Sanders, um dos pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo partido democrata, comemorou no Twitter a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão. “Como presidente, Lula fez mais do que que qualquer um para diminuir a pobreza no Brasil e defender os trabalhadores. Eu fico satisfeito que ele tenha sido liberado da prisão, que nunca deveria ter acontecido”, escreveu Sanders em sua conta no Twitter.

Sanders já se manifestou em outras ocasiões a favor da liberdade de Lula e anulação de sua condenação. Em junho, o democrata escreveu que Lula “reduziu dramaticamente a pobreza e permanece, ainda hoje, como o político mais popular do Brasil”.

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF