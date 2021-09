Pós-venda no foco das HR Techs

As HR Techs são empresas que visam automatizar os processos de RH e tornar o setor mais eficiente, otimizando suas atividades através de soluções tecnológicas. A princípio, essas empresas surgiram no sentido de modernizar o gerenciamento de dados e tarefas exercidas pelo departamento de recursos humanos das empresas. Com a evolução, o foco das HR Techs mudou, permitindo que elas auxiliassem nos processos de recrutamento, treinamento e gerenciamento do desempenho.

Para além desses novos objetivos, hoje desempenham um papel fundamental tanto para os departamentos de recursos humanos, bem como empresas que oferecem parcerias de benefícios aos colaboradores, que são também o público-alvo delas.

Inclusive, é justamente pensando no bem-estar e na satisfação dos colaboradores que as HR Techs têm focado e desenvolvido estratégias para garantir que eles continuem consumindo os benefícios que as empresas onde trabalham oferecem em parceira com outras.

HR é um mercado gigantesco que vai desde academia, psicólogos, sistemas de gestão, contratação de seguro, entre outros, mas sempre pensando em vender para a empresa (B2B) ou via empresa, direcionado para o colaborador (B2B2C). Uma excelente estratégia para fidelizar clientes e a maneira mais barata de garantir compras futuras é o pós-venda. Através de um pós-venda bem estruturado, a empresa consolida o relacionamento com o seu cliente, além de ter um follow-up diretamente da sua fonte.

Independente do perfil e do tamanho da empresa – de acordo com o número de colaboradores – o pós-venda é a ferramenta mais importante para todas elas. Isso porque problemas na contratação ou prestação de serviços sempre acontecem. O grande diferencial está no tempo e na qualidade da resposta dada ao usuário. A comunicação até a solução do problema é o que há de mais valoroso dentro desse processo.

E é aí que a atuação eficiente das HR Techs contribui de maneira a otimizar o trabalho dos departamentos de RH no atendimento aos usuários, criando estratégias e modelos de respostas muito rápidas determinantes na fidelização dos mesmos e adesão de novos.

É o trabalho de manter o usuário e o cliente a par de todas as situações e estar sempre pronto para resolver a demanda que se encaixa no perfil da empresa com a maior agilidade possível. Essa administração das parcerias tira um peso das costas do RH.

Grandes empresas estão sempre buscando os departamentos de recursos humanos para oferecer parcerias, desde o restaurante da esquina até diversos outros produtos online. Em tese, o RH teria que desprender um tempo para analisar e avaliar constantemente o funcionamento dos benefícios.

Parceria não é simplesmente sobre ofertar benefícios; é necessário um time atento e ativo nesse processo. Contar com uma gestão que faça 100% dessa curadoria tem enorme valor para o RH otimizar e focar no seu trabalho em outros aspectos importantes.

*Marco Haidar Michaluate é CEO da New Value