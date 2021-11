Pós-pandemia: um mundo com menos pressa!

Apesar de muito esperado por todos, esse retorno às aulas presenciais, marca um novo momento, peculiar, na vida de todos. Não só para as crianças, mas também para os pais com seus modelos de trabalho e reorganização da logística doméstica. Para muitos pais, o retorno escolar era muito esperado, sobretudo aos pais que precisaram ter flexibilidade entre a vida profissional e a vida familiar, incrementados pelo medo e angústia de tempos sombrios.

Para as crianças, são muitos os desafios, e cada uma poderá responder de forma diferente e singular, levando em considerações os aspectos internos e externos.

Algumas crianças podem desenvolver ansiedade, medo da convivência, o medo de estar na escola e deixar a família em casa, outras podem lidar com esse fato de forma mais tranquila e até desejosas ao retorno escolar e ao encontro com seus pares.

Os sentimentos de insegurança e ansiedade, no inicio da pandemia, foram deflagrados com a surpresa do que ainda estava por vir, já que passamos a viver um período totalmente novo e desconhecido.

Passamos os últimos meses inundados em uma pandemia que virou a vida de todos de ponta-cabeça. Quanto de medo e angústia existe dentro de cada pai ou mãe? As crianças sentiram tudo isso.

A escola tem o papel de complementação e com a pandemia esse papel ficou mais embotado.

A pandemia trouxe a descoberta de sentimentos novos para todos e, principalmente para as crianças e esse, talvez seja o maior desafio nesse retorno, ou seja, reequilibrar essas emoções, através das conversas.

Verbalize para seu filho o quanto você está feliz de vê-lo voltando à escola, fazendo amigos, aprendendo coisas novas e incríveis. Sabemos que na escola, apesar da socialização, a criança precisa dividir a atenção da professora com os colegas. Quando os pais se dedicam aos filhos antes ou depois da escola, eles se sentem mais acolhidos e encorajados.

Outro ponto bastante importante foi o estreitamento das relações familiares, pais e filhos mais próximos, o home office, o trabalho que dividiu um cômodo da casa, com a escola das crianças e a realização das tarefas com a necessidade de atender as exigências da família e da vida doméstica. Um novo desafio!

Tudo na vida gira em torno de aprendizados, erros e acertos. Com o apoio emocional dos pais, fica mais fácil para as crianças superarem essa fase tão desafiadora que estamos atravessando e lembre-se, embora ainda não tenha passado tempo suficiente para prever as sequelas psicológicas que a pandemia deixará, uma coisa é certa, aprendemos que o que tinha pressa, hoje, não tem mais.

Hoje sabemos mais do que nunca, a importância das relações afetivas e a manutenção dos vínculos amorosos. São eles que ao final de tudo, faz com que tenhamos a semente da esperança de um novo mundo, e é isso que promove dentro de cada um, o desejo de seguir em frente. Mas, lembre-se, um passo de cada vez!

*Renata Bento, psicanalista e psicóloga. Membro Associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Membro da International Psychoanalytical Association – UK. Membro da Federación Psicoanalítica de América Latina – Fepal. Especialização em Psicologia clínica com criança PUC-RJ. Perita ad hoc do TJ/Rj – RJ. Assistente Técnica em processo judicial. Especialista em família, adulto, adolescente