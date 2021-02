Justiça de São Paulo mantém condenação por download e compartilhamento de pornografia infantil

A 1ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve condenação de um homem por baixar e compartilhar fotos e vídeos com cenas de pornografia e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. A pena foi fixada em quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto. À Justiça, o homem alegou que acessava os conteúdos por ‘curiosidade’, durante um tempo em que estava depressivo. Ele também se justificou dizendo que não sabia que os vídeos baixados eram compartilhados automaticamente.

Leia Também Tribunal confirma 6 anos de prisão para homem que armazenava 70 vídeos de pedofilia infantojuvenil e caiu na cilada da polícia

O desembargador Mário Devienne Ferraz, relator do recurso, não acolheu a versão apresentada pelo acusado e considerou que a narrativa não condiz com a realidade. O magistrado destacou que ‘ficou demonstrado que o apelante fazia uso de um programa com tecnologia peer-to-peer (P2P), ou seja, que permite a disponibilização e o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores de usuários desse aplicativo, sem a existência de um servidor centralizado’.

Nesse sentido, Mário Devienne Ferraz ponderou que ao instalar programas ‘ponto a ponto’, o usuário concorda, voluntariamente, em participar de uma rede de compartilhamento de conteúdos. O magistrado explica que ‘a disponibilização automática de conteúdo digital é da essência desses softwares, que não são concebidos simplesmente para acessarem ou armazenarem arquivos’. Ele acrescentou que é ‘irrelevante’ para a condenação o fato de o réu não ter sido o produtor dos materiais ilícitos.