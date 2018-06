‘Por vocês valerá a pena morrer’, diz o prisioneiro da Lava Jato

Lula prisioneiro da Lava Jato mandou uma dramática mensagem nesta quarta-feira, 18, a seus aliados que, por sua liberdade, permanecem acampados em Curitiba. “Se eu não tivesse feito nada na vida e construído com vocês essa amizade, já me faria um homem realizado. Por vocês valeu a pena nascer e por vocês valerá a pena morrer.”

O recado do ex-presidente, prisioneiro da Lava Jato desde 7 de abril – a pena a ser cumprida é de 12 anos e um mês de reclusão, apenas no processo do triplex do Guarujá – foi lido para os manifestantes pelo vice-presidente do PT, Márcio Macedo.

Ainda estão em curso contra o petista seis processos, dois deles nas mãos do juiz Sérgio Moro, os outros quatro na Justiça Federal em Brasília.