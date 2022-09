É natural que a poucos dias de eleições nacional e estadual muitos amigos estejam preocupados em fazer a melhor escolha, de acordo com as suas convicções e valores. Assim, não é raro que nas conversas em algum momento surja a questão: Em quem votar?

Como democrata, fico feliz ao observar que há várias candidaturas – não todas – sinceramente comprometidas com os direitos humanos e sociais e com o Estado Democrático de Direito consagrado na nossa Constituição. Respeito as diversas opções e reservo-me o direito e o dever funcional de não expressar a minha, que aliás é de pouco ou nenhum interesse, exceto para um ou outro familiar ou amigo próximo e, mesmo para esses, de quase nula influência.

Dito isso, sinto-me à vontade para provocar uma reflexão. E se, em vez de discutir apaixonadamente em quem votar, dedicássemos algum tempo a, racionalmente, pensar em por quem votar. Ao invés de explicar por que votar em Fulano ou Beltrana para esse ou aquele cargo, tentar entender por quem expressar o nosso sufrágio.

Eu, por exemplo, sou um pouco egoísta. Antes de tudo, voto pelos meus filhos. São dois: uma é mulher, outro é negro. Votar por eles significa votar pela equidade de gênero e contra a discriminação racial. Já vivi o suficiente para aprender a identificar machistas, misóginos e racistas, ostensivos ou enrustidos. Esses estão descartados. Desejo o seu insucesso.

Prosseguindo, minha esposa é dirigente de uma instituição espírita cristã kardecista. Voto também em sua defesa. Isso significa defender a liberdade de culto e o Estado laico, repudiar a intolerância religiosa e o patrocínio oficial a iniciativas de cunho confessional. E, como espírita e cristão, voto pela solidariedade aos mais frágeis, carentes e despossuídos.

Sou professor e autor de alguns livros. Isso significa que voto pela educação pública de qualidade, pelo ensino em tempo integral na rede pública, pela cultura e pela arte.

Sou servidor público, especialista na área de controle da administração pública. Meu trabalho é dedicado a zelar pela legalidade, legitimidade e economicidade na aplicação dos recursos públicos, de modo a assegurar o melhor atendimento possível aos direitos constitucionais dos brasileiros. Desta forma, não me identifico com quem é leniente com a corrupção, busca o enfraquecimento ou a captura das instituições de controle e ergue barreiras de sigilo à transparência dos atos de gestão.

Como assalariado, sou diretamente interessado no controle da inflação e na responsabilidade fiscal. Isso significa que gestões irresponsáveis ou incompetentes na gestão fiscal reduzem o poder de compra e a qualidade de vida de minha família. Não contem comigo.

Os esportes que gosto de praticar envolvem comunhão com a natureza. Sou ambientalista e fiz mestrado e doutorado em planejamento ambiental. Claro está que voto pelo meio ambiente. Isso significa defender e aprimorar a legislação ambiental e fortalecer os órgãos de gestão ambiental.

Como milhões de brasileiros, tive familiares, amigos e colegas de trabalho vitimados pela Covid-19. Também voto por cada um deles, em sua memória e honra. Isso significa defender o SUS, a vacinação, a Farmácia Popular, os medicamentos genéricos e o investimento público em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação.

De igual modo, abomino a ditadura, a tortura e seus defensores, e voto pelos meus concidadãos que já se foram e lutaram muito para que tivéssemos um Democracia e uma Constituição Cidadã. Voto para defender esses valores e para que essa luta não tenha sido vã.

Finalmente, como brasileiro, voto pelo meu país, para que ele volte a ser respeitado, admirado e, principalmente, querido pelos outros povos, não apenas pela destreza de nossos atletas e pelo talento de nossos artistas, mas também pela dignidade e qualidade de nossos dirigentes e pela excelência de nossas políticas públicas.

Depois de definir por quem votar, cabe a cada cidadão livremente identificar quais as candidaturas que possam representar adequadamente o que se deseja.

Viva a democracia!

Que Deus ilumine a cada um e abençoe a todos nós!

*Luiz Henrique Lima é professor e autor