Por que um advogado deve se manter engajado com seus ex-clientes

Todos nós sabemos que o que o melhor cliente é o cliente recorrente. Pelo simples motivo que ele já foi seu cliente no passado, e provavelmente teve uma experiência positiva, portanto, ele já confia em você, no seu escritório e na sua marca.

Manter contato com clientes antigos pode abrir as portas para novas oportunidades de negócios. Muitos advogados tendem a não se comunicar com seus ex-clientes com a frequência que deveriam, pois não sabem como abordá-los. Aqui daremos dicas de como manter o contato com eles.

Primeiramente, é importante analisar as razões pelas quais seu ex-cliente se desvinculou do seu escritório. Isso pode ser óbvio em alguns casos, como quando você foi contratado para lidar com uma ação judicial específica e esse assunto foi resolvido. No entanto, em outros casos, como quando você tem um relacionamento comercial contínuo com um cliente que sai repentinamente, pode ser necessário considerar outras possibilidades. Por exemplo, outro escritório ofereceu uma proposta melhor para um de seus clientes? O cliente estava insatisfeito com o serviço que estava recebendo? Houve algum problema de faturamento? Todas as hipóteses devem ser exploradas.

Quaisquer problemas persistentes que causaram o fim do seu relacionamento precisam ser resolvidos antes de começar a abordar um ex-cliente. Se você não conseguir, ou se por acaso não quiser corrigir ou resolver o problema de alguma forma, esses clientes provavelmente não são os antigos clientes de alto valor que você deveria segmentar para uma campanha de reengajamento.

Peça e agradeça depoimentos e indicações

Supondo que você esteja lidando com ex-clientes que tiveram uma decisão judicial favorável, você deseja continuar a nutrir seu relacionamento a partir do momento em que a questão jurídica for encerrada. Como primeiro passo, você pode pedir aos clientes que deixem uma avaliação de seu escritório através de uma mensagem de agradecimento ou depoimento na conclusão do caso. Esses métodos são bons a serem considerados porque permitem que os ex-clientes participem de algo com seu escritório, mas também oferecem o benefício potencial de depoimentos para você usar no marketing do seu escritório.

Ao se tratar de ex-clientes que deixaram depoimentos positivos sobre o seu escritório, ou dos que indicaram novos clientes para você, uma maneira agradável de reconhecer esses antigos clientes em ocasiões especiais é através do envio de mensagens ou cartões personalizados de aniversário e datas comemorativas todos os anos. E dependendo do cliente, você pode até considerar enviar-lhes um presente, como uma cesta de Natal. Ao enviar um cartão de agradecimento ou um presente, você mostra que aprecia a confiança deles em você. Isso reforçará seu relacionamento, levando o antigo cliente a querer indicar mais clientes para você.

E-mail marketing

O e-mail marketing e é uma ótima maneira de continuar em contato com seus antigos clientes. Além disso, o e-mail é tido como uma das maiores fontes de ROI dos profissionais de marketing de escritórios de advocacia.

Você pode enviar atualizações regulares de seu escritório, como newsletters e boletins mensais, convites para eventos e webinars, comunicados sobre promoções, mudanças de endereço. premiações recebidas pelo escritório e pelos advogados. Certifique-se de que o conteúdo que você está compartilhando seja envolvente e bem escrito. Lembre-se de incorporar recursos visuais e vídeos para aumentar o engajamento com esse conteúdo.

Os boletins informativos/newsletters são uma ferramenta eficaz que garantirá que você permaneça relevante para seus ex-clientes. Eles o manterão em mente caso precisem de seus serviços no futuro.

Segmente seus clientes

Você já trabalhou com essas pessoas antes, então você deve ter uma boa ideia de seus clientes acima da média, bem como daqueles que são menos propensos a usar seus serviços novamente. Use o método 1-2-3 para dividir seu grupo de clientes anteriores (1 sendo o melhor e 3 o pior).

Seus clientes nº 1 são as pessoas com quem você passa mais tempo (pegue o telefone e ligue para eles). Reservar cerca de 30 minutos a cada semana para ligar para seus clientes nº 1 e enviar um boletim informativo regular para seus grupos nº 2 e nº 3 permitirá que você gaste seu tempo com sabedoria e ainda transmita sua mensagem.

Seja proativo

O objetivo dos esforços acima é ficar “top-of-mind”. Você quer lembrar seus antigos clientes do bom trabalho que você fez para eles. Isso garantirá que é você que eles ligarão caso surja a necessidade de um serviço jurídico ou se eles tiverem sócios, amigos ou família que possam precisar de seus serviços. Se você optar por ligar ou enviar um e-mail, você deve sempre ser proativo.

Seus ex-clientes geralmente apresentam uma oportunidade de marketing de alto valor que não exige muitos recursos para ser executada porque você já sabe quem eles são e como alcançá-los. Esses ex-clientes podem de fato se tornar clientes novamente. No entanto, continuar seu relacionamento com seus ex-clientes é inestimável porque eles são uma fonte importante de referências, marketing boca a boca e gerenciamento de reputação por meio de avaliações.

*Raquel Segri Ferreira é diretora de Marketing, Comunicação e Business Development do ButtiniMoraes Advogados. É advogada e possui mais de 10 anos de experiência em marketing jurídico institucional, projetos estratégicos de branding, comunicação corporativa e business development

*Bruno Pedro Bom é CEO da BBDE Comunicação. É advogado e publicitário, diretor de Marketing do IBDP. Autor da obra Marketing Jurídico na Prática, publicado pela editora Revista dos Tribunais