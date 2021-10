Por que pacientes cardíacos ainda perdem a vida pela falta de informação e tratamento adequado?

Três milhões de pessoas têm insuficiência cardíaca no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Uma doença grave, de alta prevalência e de grande conhecimento da área médica. Mas, ainda assim, trata-se de uma patologia pouco divulgada na sociedade.

Chama a atenção o fato de a insuficiência cardíaca ser causa de um alto índice de internação e de mortalidade. Há 50% de chance de morte em cinco anos após o diagnóstico. Um número muito expressivo quando falamos de uma doença para a qual há tratamento para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença.

Temos percebido que as pessoas que têm insuficiência cardíaca pouco procuram pelas associações de pacientes. Nós, na ABRAF, nos perguntamos: onde estão essas pessoas? Será que estamos nos comunicando de maneira adequada com elas? Será que elas estão recebendo informações sobre a insuficiência cardíaca, sobre as opções terapêuticas e o acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)?

A antropóloga Soraya Fleischer, professora da Universidade de Brasília, realizou uma pesquisa etnográfica ao longo de seis anos na Guariroba, um bairro da Ceilândia, cidade do Distrito Federal, com pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica. Quando perguntava a moradores do bairro se eles conheciam quem tinha hipertensão, recebia “não” como resposta. Mas, em um momento, usou a palavra “pressão” e, assim, afinou as categorias. Era por “problemas de pressão” e “pressão alta” que a hipertensão era ali mais conhecida. Essa experiência nos faz pensar na insuficiência cardíaca. Temos percebido que muitos dos pacientes saem dos serviços de saúde sem entender e sem saber nomear a insuficiência cardíaca. Consequentemente, não sabem como buscar o acesso ao tratamento e como cuidar da saúde de forma mais adequada.

Para estarmos próximos das pessoas que têm insuficiência cardíaca, temos de nos comunicar melhor com elas, temos de ouvir as suas histórias, honrar os seus saberes e entender do que necessitam. Nesse intuito, vamos aos hospitais em uma busca ativa pelos pacientes. E também estamos começando um projeto piloto no Grajaú, em São Paulo, chamado Barba, Cabelo e Coração. Durante três meses, um profissional de saúde ligado à ABRAF estará em salões e barbearias da região para aferir gratuitamente a pressão, a glicose e a oxigenação, e conversar com as pessoas sobre os fatores de risco para a insuficiência cardíaca, como hipertensão, diabetes, sedentarismo e infarto.

O Barba, Cabelo e Coração é inspirado em um estudo internacional que mostrou que o paciente de insuficiência cardíaca, quando referenciado por alguém de confiança, tende a dar mais atenção à doença. Esse estudo propôs a intervenção de profissionais de saúde em barbearias para aferição da pressão arterial e informações sobre os riscos de doenças cardíacas. O local foi escolhido por ser um espaço de afeto e de confiança. Queremos falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, queremos oferecer informação de saúde fora dos consultórios médicos e dos hospitais.

Acreditamos que o terceiro setor tem o papel também de preencher lacunas. Talvez esta seja uma lacuna: educação em saúde, prevenção e diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca. Nossa ideia é fazer o projeto piloto no Grajaú e replicar onde for possível. Estamos em busca de parcerias com Secretarias de Saúde de diversos estados, pois esta pode ser uma forma de chamar a atenção para a insuficiência cardíaca e influenciar em políticas públicas.

Recentemente, participamos de dois eventos que discutiram a insuficiência cardíaca: um promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e outro pelo Instituto Brasileiro de Ação Responsável, no Senado Federal. Uma oportunidade de reunir profissionais de saúde, organização de pacientes, formadores de opinião e tomadores de decisão, parlamentares. Uma organização de pacientes precisa trabalhar junto com diferentes atores, em prol das pessoas que vivem um adoecimento no cotidiano da vida. Há um longo caminho para trilharmos pela conscientização, prevenção e cuidado em insuficiência cardíaca. Mas já estamos nessa caminhada.

*Flávia Lima é jornalista, especialista em Saúde Coletiva pela Fiocruz Brasília e presidente da ABRAF (Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas)