Por que os hospitais querem nossos dados?

Imagine alguém que, por uma fatalidade, dê entrada inconsciente em um hospital que nunca tenha estado antes. O atendimento de emergência se inicia sem histórico clínico, alergias e diversas informações que, se estivessem disponíveis, poderiam diminuir o tempo de tomadas de decisões e aumentar muito as chances de um melhor desfecho.

Um conceito que começa a dar seus primeiros passos no país promete transformar essa realidade: a interoperabilidade na saúde, que é a total integração de sistemas para troca de informações de pacientes sem a necessidade de intervenção humana.

Com essa ferramenta, hospitais, laboratórios, operadoras, sejam públicos ou privados, podem estar conectados para olhar o paciente de forma integrada, ao ter acesso a dados, antecedentes e história clínica. No exemplo acima, toda a equipe do hospital já saberia se o paciente tem alguma alergia ou doença crônica, se toma medicamentos diariamente, por quais cirurgias já passou – o que resulta em ganho de tempo, qualidade na assistência e redução de custos para todos os envolvidos.

Mas ainda existem desafios. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) revelou que 18% dos postos de saúde sequer têm conexão à Internet no país.

Por outro lado, o ConecteSUS, aplicativo do Ministério da Saúde, é um bom exemplo da interoperabilidade na área pública. A ferramenta tem como objetivo auxiliar a RNDS (plataforma nacional de interoperabilidade de dados em saúde) no registro do histórico de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Na rede particular, iniciativas de instituições de saúde de ponta também começam a tomar forma. A discussão nessas esferas já reside em como oferecer as melhores soluções de segurança para a proteção tanto das informações nos sistemas quanto durante as trocas desses dados, além, claro, da garantia do consentimento de uso pelo paciente.

Para médicos e demais profissionais de saúde, a interoperabilidade ajuda a reduzir a carga de trabalho e melhorar a eficiência do diagnóstico, ao permitir aproveitar etapas do processo de atendimento (como testes, exames e consultas) realizadas previamente em outros centros de saúde. O conceito de interoperar sistemas ajuda até mesmo a reduzir a quantidade de telas para as quais o profissional precisa olhar e a de cliques dados no mouse do computador.

Do ponto de vista da política de saúde, a interoperabilidade é uma poderosa ferramenta para reduzir custos da assistência e aumentar a qualidade do serviço público. O próximo passo, agora, é ampliar essa grande rede de interoperabilidade, com o auxílio de outros processos eficientes de transformação digital.

Aliando esses conceitos à garantia de segurança e sigilo de dados pessoais, é possível mostrar aos pacientes que compartilhar suas informações é, sim, positivo não só para eles, como para todos os envolvidos – e para a saúde do Brasil.

*André Cripa, Chief Innovation e Digital Officer da CTC