Por que o seu negócio precisa de um conselho consultivo?

A maioria das médias e pequenas empresas brasileiras não têm acesso a um conselho consultivo e algumas, quando crescem, não dão prioridade para montar um. E isso pode impactar diretamente na performance e no crescimento sustentável da empresa.Mas afinal, o que é um conselho consultivo e por que ele merece atenção?

Um time de conselheiros faz com que a empresa caminhe na direção certa, ou seja, os conselheiros ajudam a pensar na estratégia da empresa, trazendo suas experiências e visões com um olhar diferente aproveitando as oportunidades e focado no objetivo. Diferente do conselho administrativo, o consultivo não tem autoridade para deliberar questões de negócios e nem responsabilidades legais da empresa.

Os profissionais que fazem parte desse time, geralmente são de diferentes áreas e com expertises diversas, auxiliam com estratégias e ideias que precisam ser feitas para que a empresa consiga crescer e ajudam a tomar as melhores decisões de acordo com o plano elaborado também em conjunto. Desse modo, imagine que os conselheiros não são pessoas que fazem parte do time de execução do dia a dia ali da empresa, mas são peças-chave para o sucesso do planejamento estratégico de um negócio.

Normalmente os conselhos são compostos por profissionais com experiência e vasto conhecimento na área e é justamente isso que costuma dificultar o acesso para pequenas e médias empresas, conseguir ter recursos para bancar um conselho poderoso que vai realmente guiar a empresa em todos os setores.

Como empreendedor e investidor, pude sentir na pele a falta de consultores especializados durante o início da minha jornada e hoje, consigo identificar cinco razões para você ter um conselho consultivo em sua empresa, seja ela pequena, média ou mesmo grande.

1. Tenha a visão de quem tem experiência complementares a sua

Ter um conselho consultivo é ter a visão, experiência e auxílio de quem tem outras experiências e vivências que a sua, potencializando o negócio. É receber perguntas inteligentes que fazem você pensar de forma diferente. Isso é muito rico porque alguém que vivenciou outros aprendizados vai te ajudar a enfrentar os desafios e seguir em frente com seus objetivos.

2. Economize dinheiro e tempo com erros

Já errei muito na minha jornada de empreendedor, e não tenho problema com isso. Os erros me ensinaram demais, mas estaria mentindo se também não te dissesse que os erros me fizeram desperdiçar dinheiro enquanto eu achava que estava economizando. Quando na verdade, no momento que entendi que determinados custos eram investimentos para empresa, foi que o negócio alavancou e parei de jogar dinheiro no lixo.

Quando você investe em um conselho consultivo, está investindo em conhecimento, experiência e anos de estudo para acessar em um período curtíssimo de tempo em que você mesmo não é capaz de adquirir tão rápido. Depois de ter me tornado um conselheiro, percebi o quanto mais rápido teria chegado (como empreendedor) se tivesse a oportunidade e a experiência para ter montado um conselho consultivo.

3. Adquira as melhores mentes para cada momento do negócio

A jornada do empresário é feita por fases e necessidades diferentes ao longo do caminho e, a proposta do conselho consultivo é que você consiga montar e estruturar conselhos consultivos de acordo com as suas dores como empreendedor, conseguindo assim trazer as melhores mentes, de acordo com a fase do seu negócio.

4 – Um passo para uma governança

É super recomendado que, antes de você montar e constituir um conselho administrativo, você monte primeiro um conselho consultivo. Desse modo, você já vai construindo um padrão e processos de uma excelente gestão e consequentemente construindo uma cultura forte de governança, e preparando todos para o conselho administrativo no futuro.

5 – Networking

Quando construímos um conselho consultivo, uma grande força que trazemos para o negócio sem dúvida é o networking, ou seja, toda rede de relacionamentos que pode oferecer grandes oportunidades para o negócio, gerar conexões, impactar clientes e envolver parceiros.

Como montar um conselho consultivo?

Por fim, a parte boa e prática. Depois de te mostrar o que é um conselho consultivo e as razões para você ter um, quero compartilhar três pontos de atenção na hora de montar o seu conselho, ao convidar pessoas para fazer parte dele. Mas já adianto: não pode ser qualquer pessoa ou amigo que você goste, é preciso seguir alguns critérios.

1 – Pessoas com experiência no mesmo mercado

O trabalho de um conselheiro é trazer sugestões e insights para o seu negócio, sendo assim, ele precisa saber o que está falando. Por mais experiente que ele seja, se for um conhecimento em áreas muito diferentes, não vai conseguir contribuir no crescimento da empresa tanto quanto uma pessoa com experiência na área. Além disso, é importante que essas pessoas tenham experiências das principais dores do seu negócio, para conseguir te ajudar a enfrentar cada desafio e também antecipar os problemas que podem surgir.

2 – Dê preferência a perfis multidisciplinares

Normalmente um conselho é formado por um número ímpar de profissionais, entre 3 e 5 . E entre eles, é recomendado que tenha a diversidade de perfis diferentes para garantir que o conselho realmente cumprirá com o seu dever de auxiliar a empresa. Por exemplo, uma pessoa que seja responsável por antecipar e analisar riscos. Outra que está sempre com a mente lá na frente tendo novas ideias e trazendo novos contatos para a empresa. E um profissional que entenda tudo do negócio. É importante checar e equilibrar o conselho para não ter apenas pessoas do mesmo perfil e travar o desenvolvimento e crescimento do negócio.

3 – Escolha conselheiros comprometidos

O conselho precisa ser formado por pessoas que realmente querem vestir a camisa da sua empresa, cantar vitórias ao seu lado e chorar as derrotas. Falo isso como conselheiro, é uma atividade que ocupa tempo, estamos sempre nos reunindo com as equipes, analisando o que acontece nos negócios, as tendências de mercado, entre outras coisas. Por isso, não pode ser alguém que vá desistir em pouco tempo, precisa ser alguém que realmente acredite no seu negócio e queira crescer junto com você.

Agora me conta, você já tem um conselho no seu negócio? Espero que esse conteúdo te inspire a ter um conselho consultivo para chamar de seu. Bons negócios!

*Thiago Oliveira é sócio e investidor da ACE e da Bossa Nova, CEO do Conselho Virtual, autor do livro Pense dentro da caixa e coautor do livro Os segredos da gestão Ágil por trás das empresas valiosas