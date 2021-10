Por que o Legislativo deve investigar gestor suspeito de cometer crime comum

A gestão pública, seja de um município, estado ou país, deve ser norteada pelo princípio da transparência e pelas leis vigentes. Pela natureza da função, é preciso prestar contas à sociedade de como as verbas públicas vêm sendo aplicadas. Quando um gestor é investigado pela polícia Civil ou Federal por supostamente ter cometido um crime comum, esse mesmo princípio da transparência deve ser evocado para que o Legislativo investigue as ações de foro administrativo.

É importante que vereadores, deputados e senadores investiguem, por meio de uma Comissão Processante, se o gestor cometeu algum crime de responsabilidade nas ações que desempenhou durante exercício na função pública. Além da CPI da Covid, que analisa a gestão federal no combate à pandemia, em Guarujá, o prefeito é investigado por supostas irregularidades na contratação da Organização Social Pró Vida. Essas suspeitas surgiram após a Operação Nacar-19, deflagrada pela Polícia Federal em ação integrada com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). A PF apura se o chefe do Executivo local cometeu crimes de desvio de recursos públicos.

A polícia continua investigando o crime comum, mas cabe à Casa Legislativa apurar se houve o chamado crime de responsabilidade, aquele cometido durante o exercício da função contra a administração pública. Os crimes de responsabilidade estão descritos no decreto-lei 201 de 1967.

Tanto em nível municipal, estadual ou federal, é essa a lei que baliza as investigações feitas em Casas Legislativas. O decreto enumera várias condutas como crime de responsabilidade. Entre os principais itens, se destacam apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos; empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam e ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes.

Não se trata, como muitos acreditam, de oportunismo político, mas sim de conceituar o princípio da transparência. É preciso deixar claro à sociedade se a gestão está sendo feita de acordo com as leis existentes.

É importante salientar que essas comissões não investigam os crimes comuns apurados pela polícia e que os seus trabalhos podem colocar fim às dúvidas que naturalmente surgem após operações policiais ou reportagens investigativas.

Por meio do trabalho dos legisladores será possível descobrir, inclusive, se o prefeito, governador ou presidente é um bom gestor, se está sendo vítima de represálias provocadas pelo escândalo midiático ou se, de fato, cometeu irregularidades na gestão.

*Jacqueline Valles é advogada criminalista, mestre em Direito Penal e professora de Direito Penal