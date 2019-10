Por que Marco Aurélio vota contra prisão em 2.ª instância Leia a íntegra do voto do ministro do Supremo, relator de três Ações Declaratórias de Constitucionalidade do Patriota, da OAB e do PC do B no sentido de suspender a execução provisória de penas que tenham sido impostas antes do trânsito em julgado, com a consequente libertação dos que tenham sido presos após julgamento de apelação