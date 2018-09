Por que Gilmar soltou Beto Richa Leia a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal pôs em liberdade ex-governador do Paraná (PSDB), candidato ao Senado, que havia sido preso na terça, 11, na Operação Radiopatrulha sob suspeita de propinas de 70 milhões em contratos para obras de manutenção de estradas rurais no interior