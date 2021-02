Por que eu resolvi investir na aceleração de outras empresas

Há quem diga que ser empreendedor acontece por oportunidade, necessidade ou os dois. Apesar dessa ser a realidade de muitos pequenos e grandes empreendedores, acredito que exista uma terceira categoria: os que colocam a criação de novos negócios como seu combustível do seu dia a dia. E é justamente por acreditar que há outros como eu que resolvi investir na aceleração de outras empresas.

Quando o meu próprio negócio deu frutos e eu me vi realizado, havia ainda essa sensação de que não era o bastante. É um sentimento de que há sempre mais a fazer, a mudar e a oferecer para o mundo. Criar novos negócios me movia. É claro que move muitos outros empreendedores com olhar sagaz para o mercado de oportunidades.

Prova disso é que em 2020 as startups bateram o recorde em aportes, uma soma de R$ 19,7 bilhões, de acordo com o estudo “Startup Retrospective 2020”. A transformação tecnológica colocou nos holofotes dos grandes investidores as empresas de tecnologia.

Não há como negar que o setor do qual faço parte e que hoje invisto é extremamente promissor. O mercado de tecnologia e inovação necessita e merece um olhar dedicado de quem olha para frente, e não apenas para resultados a curto prazo. É preciso muita visão de futuro e resiliência para apostar em negócios que hoje engatinham, mas “amanhã” serão parte do nosso dia a dia.

Essa perspectiva de negócio com certeza contribui e muito para a decisão de investir em novas ideias e pequenas startups. Mas preciso confessar que antes de mais nada, o gatilho para esta decisão está nos novos empreendedores com visão de futuro como eu. Possibilitar que outros tenham o mesmo sucesso que consegui com meu negócio talvez seja mais gratificante do que meu próprio êxito como investidor. Esse deveria ser o desejo de todos, compartilhar e garantir o sucesso daqueles que vierem depois de nós, mas mudarão o futuro de todos.

*Flávio Miyamaru é co-founder e CEO do Grupo Tapps