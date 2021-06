Por que chamar o presidente de ‘genocida’ não é crime contra a Lei de Segurança Nacional

Um professor foi preso por um policial militar, em Goiás, por ter supostamente praticado crime previsto na Lei de Segurança Nacional ao deixar uma faixa estendida com a frase “Fora Bolsonaro genocida”. As imagens captadas e divulgadas mostram o policial interpretando o fato como calúnia contra o Presidente da República porque genocídio é crime e, portanto, haveria imputação de calúnia ao Chefe de Estado, com previsão na referida Lei. Acontece que o ocorrido não configura atentado à Segurança Nacional e a prisão, por consequência, evidenciou abuso de autoridade. Deixando de lado o direito à liberdade de expressão, cabe uma análise jurídica do fato.

Inicialmente, a Lei de Segurança Nacional prevê os crimes de calúnia e difamação contra o Presidente da República, porém, sem definir o que são esses delitos. Sendo assim, deve-se recorrer ao Código Penal, pois ali estão definidos os crimes contra a honra. Caluniar é imputar, falsamente, a alguém fato definido como crime, enquanto difamar é imputar a alguém fato ofensivo à honra. E aqui está o detalhe fundamental: calúnia e difamação pressupõem atribuir um fato ao ofendido. Genocida não é fato, é uma qualidade negativa.

Vejamos as diferenças. Dizer que uma pessoa é traficante, sabendo ser mentira, é atribuir uma qualidade negativa, mas não um fato. Diferente é afirmar, falsamente, que o ofendido ganha dinheiro vendendo drogas. Chamar alguém de traficante não é atribuir fato, e sim uma característica negativa, ofendendo seu decoro e sua autoestima. E, nessa situação, há o crime de injúria, este sim caracterizado por ofensa direta. Acontece que o crime de injúria não tem previsão na Lei de Segurança Nacional, apenas no Código Penal.

Ademais, o Código Penal traz uma regra clara para o prosseguimento de eventual procedimento criminal nos crimes contra a honra do Presidente: cabe ao Ministro da Justiça requisitar à Polícia Federal o início de investigação. O policial militar não poderia, por conta própria, efetuar a prisão porque não era sua atribuição legal. A injúria contra o Presidente da República é crime de ação pública condicionada, um dos poucos casos em que a vítima deve manifestar sua vontade de ver seu ofensor investigado e processado. Prisão sem fundamento legal, por conseguinte, de acordo com a legislação, configura crime de abuso de autoridade.

Se o Presidente da República se sentir ofendido com ofensas proferidas à sua integridade, ao seu decoro, à sua autoestima, sem que seja acusado de fato determinado, poderá provocar o Ministro da Justiça, que deverá requisitar início de investigação para posterior ação penal. O policial militar, ou qualquer outra autoridade, por conta própria, não pode prender ou investigar injúria contra o Chefe de Estado. A injúria não configura ilícito contra a Segurança Nacional, mas crime contra a honra do Código Penal. Este é mais um argumento para a revogação da Lei de Segurança Nacional e o necessário debate para os crimes contra o Estado democrático de direito.

*João Paulo Martinelli, advogado, mestre e doutor em direito penal USP, com pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra, e professor do IBMEC-SP