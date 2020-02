Por que ainda não somos quem somos

“O planejamento não diz respeito as decisões futuras

Mas às implicações futuras das decisões presentes”

Peter Drucker

Fatores de desinvestimento no Futuro:

– Inexistência ou inexecução de um Planejamento Estratégico Nacional;

– Descompromisso com a Educação;

– Cegueira deliberada do que seja o verdadeiro Interesse Público esquecido entre as tentativas de captura do Público pelo Privado … do Privado pelo Público;

– Inobservância de critérios básicos de governança estimulado pelo descompromisso e irresponsabilidade perante resultados;

– Alta, incompreensível e ineficiente complexidade tributária;

– Conveniência da sobretributação sobre bens;

– Inefetividade da subtributação sobre serviços;

– Complexidade nos tributos diretos;

– Injustiça nos tributos indiretos;

– Baixa complexidade econômica;

– Desindustrialização;

– Reprimarização da Economia;

– Desimportância do Zoneamento Ecológico-Econômico como balizador de Políticas Públicas;

– Pouca relevância quanto ao Microcrédito e à economia solidária e à economia criativa;

– Falta de percepção quanto a importância dos polos tecnológicos, industriais e universitários… verdadeiros clusters do Desenvlvimento

– Crença sem fim e irresponsável no creditismo sem lastro;

– Leniência quanto ao rentismo sem ética;

– Substituição da poupança interna pela externa;

– Endividamento e dependência financeira do país;

– Crise na balança de pagamentos;

– Tolerância com a ineficiência que estimula a corrupção de valores econômicos e éticos;

– Insegurança política , econômica e jurídica geradas por uma visão anti-empática, patrimonialista e perdulária;

– Imprevisíveis neo-interpretações de princípios que imaginam que os recursos não tem fim;

– Perpetuação da Miséria e Ignorância;

-Crença em “Salvadores da Pátria” em uma Democracia sem Povo… de um Povo sem “Pátria”;

– Não conseguiremos ser alguém… “sendo ausentes em nós”.

Nossa esperança, minha certeza:

Nós que somos do Bem

SOMOS MAIS…

* José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar