Por que a preocupação com o bem-estar dos funcionários é mais importante do que nunca

A COVID-19 deixou trabalhadores e empregadores caminhando por território desconhecido. Passamos a considerar muitos fatores, desde quanto tempo a pandemia irá durar até os impactos na economia. Mas, e o bem-estar?

O bem-estar é talvez mais importante do que nunca. A única coisa que pode mitigar os choques econômicos e de saúde que estamos vivendo é a força dos nossos laços sociais e do nosso capital social sendo acionada ao longo desta crise.

Laços sociais são cruciais

O bem-estar do trabalhador é formado por múltiplos fatores, geralmente incluem pagamento justo ou a sensação de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Mas, as prioridades podem mudar durante uma crise.

Os fatores mais importantes do bem-estar durante a pandemia são pertencimento, apreciação e inclusão, características fundamentalmente sociais. Juntos, esses fatores ajudam funcionários a se sentirem mais confiantes sobre seu futuro com uma empresa e podem reduzir medo e especulação em tempos de crise.

Os locais de trabalho também são comunidades e fazem parte de uma comunidade maior. Mas o que isso significa na prática? Os empregadores devem apoiar o bem-estar e a produtividade, estimulando o pertencimento e a inclusão, além de mostrar seu apreço pelos colaboradores. Em momentos de crise é importante fazer com que os funcionários saibam que todos estão juntos e assegurar-lhes que a empresa reconhece que é uma situação estressante e atípica. Mostrar apoio e reconhecer as limitações e desafios enfrentados pela equipe ajudará a construir coesão e moral durante tempos difíceis.

Foque em abertura e transparência

Com milhares de pessoas trabalhando de casa pela primeira vez, enquanto também lidam com as responsabilidades pessoais, flexibilidade se tornou outro fator crucial do bem-estar no trabalho neste momento. De fato, uma pesquisa recente encomendada pelo Indeed à Toluna¹ com mais de 200 profissionais de tecnologia, revelou que ter horários flexíveis é mais importante para 35% dos brasileiros ao buscar uma empresa para trabalhar.

Por exemplo, trabalhadores com filhos pequenos podem precisar mudar suas agendas para concluir suas tarefas no trabalho antes ou depois do horário comercial normal. Ser sensível a essas necessidades pode ajudar muito a manter o bem-estar.

As lideranças também precisam comunicar com transparência sobre o futuro da companhia, diminuindo incertezas e dando aos trabalhadores a sensação de controle da situação. Caso contrário, isso pode afetar a retenção de talentos qualificados. De acordo com a pesquisa do Indeed realizada pela Toluna, 22% dos profissionais de tecnologia brasileiros mudariam de emprego se tivessem certeza de estabilidade por longo período na nova empresa, apesar de que a maioria (39%) está feliz com a maneira que sua empresa está lidando com a pandemia.

Uma maneira de impulsionar comunicação e pertencimento simultaneamente é através de reuniões regulares com a equipe ou até sessões de perguntas e respostas para toda a empresa. Isso ajuda a manter todos na mesma página enquanto também une as pessoas, ajudando os funcionários a se sentirem tanto conectados quanto informados durante as mudanças.

Prepare-se para conversas futuras

É importante começar a ter conversas sobre o futuro. Os líderes seniores precisam ter um argumento transparente e fundamentado para quando eles acham que as pessoas deverão voltar ao trabalho e mudar deste ‘novo normal’ para o ‘velho normal’.

Alguns empregadores mais tradicionais podem não querer mais considerar trabalho remoto ou flexível. Mas os trabalhadores vão recuar se as empresas tentarem voltar aos antigos hábitos assim que a pandemia passar. Agora as pessoas sabem que funciona. Vai ser difícil para um gerente dizer que quer todos no escritório das 9h às 17h porque mostramos que é possível fazer de outra forma.

É o momento de cultivar bem-estar e aguentar a tempestade

Apoiar o bem-estar do funcionário não é apenas a coisa certa a se fazer, também ajuda na produtividade. Trabalhadores são capazes de ser 20% mais produtivos quando se sentem felizes.

Pertencimento e flexibilidade são especialmente importantes agora e empresas que priorizam isso verão vantagens a longo prazo. Empregadores devem ter uma comunicação clara e aberta para manter os funcionários informados e, sempre que possível, é preciso encontrar soluções criativas para manter as pessoas empregadas. Opções remotas e flexíveis vieram para ficar para muitos trabalhadores, e vão moldar o novo futuro do trabalho.

Este é um período sem precedentes para o trabalho e para a sociedade, mas se pudermos trabalhar juntos e resistir à tempestade, poderemos sair mais fortes dessa.

*Felipe Calbucci, diretor de Vendas do Indeed no Brasil

Texto com base em um estudo do Dr. Jan-Emmanuel De Neve, professor Associado de Economia da Universidade de Oxford e coeditor do Relatório Mundial de Felicidade da ONU

¹Pesquisa encomendada pelo Indeed à plataforma de pesquisa Toluna entre 28 de agosto e 3 de setembro, com 215 profissionais do setor de tecnologia do Brasil