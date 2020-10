Por que a decisão do STF sobre o ITBI nas holdings familiares gerou tanta discussão?

Muito se tem especulado sobre os efeitos práticos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 796.376 para as holdings familiares.

Alguns profissionais têm interpretado o acórdão como uma abertura para que os Municípios passem a cobrar o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor do imóvel integralizado no capital social e o valor venal / valor de mercado arbitrado pela fiscalização. Outros, mais pragmáticos, estão se manifestando pela falta de rigor do Tribunal ao abordar assuntos de natureza tributária e societária.

É necessário analisar o julgamento com bastante cautela.

Recapitulando os fatos: em agosto de 2020, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, que a imunidade do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital social está limitada ao valor atribuído à conta “capital social”.

O ITBI, tributo de competência dos municípios, tem como fato gerador a transmissão inter vivos da propriedade imobiliária. O artigo 156, inciso I, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que o imposto não incide sobre a transmissão de bens “incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital”, assegurando sua imunidade.

O Mandado de Segurança que originou a discussão explica que o capital social da holding familiar, no valor de R$ 24 mil, foi integralizado com 17 imóveis avaliados em valor muito superior (aproximadamente R$ 800 mil), sendo que a diferença entre a conta “capital social” e o valor atribuído aos imóveis foi contabilizada na conta “ágio na subscrição de quotas, do patrimônio líquido”, de acordo com o parágrafo quinto da cláusula quinta do Contrato Social da companhia.

O município onde se encontravam os imóveis se recusou a emitir a guia de ITBI com a imunidade integral do imposto por ocasião da transferência de titularidade dos imóveis, sob a justificativa de que a imunidade deveria abranger apenas o valor destinado à conta “capital social”.

O caso foi levado ao STF que, por 7 votos a 4, fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

A decisão do STF merece críticas porque cria uma limitação não autorizada pela Constituição, uma vez que a norma é clara ao garantir a imunidade do imposto na transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer limitação de valor.

O STF ainda deixou de analisar detidamente a norma societária, segundo a qual as contas de reserva de capital (como é o caso da conta “ágio na subscrição de quotas”) compõem o patrimônio líquido da sociedade (artigo 178, § 2º, inciso III da Lei nº 6.404/1976). O simples fato de o sócio destinar parcela do valor do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica para uma das contas de “reserva de capital” não descaracteriza a imunidade.

O voto vencido traz uma interpretação bastante razoável sobre o tema: o ágio na subscrição de quotas representa investimento direto na sociedade tal como a simples destinação de bens à conta “capital social”, devendo receber o mesmo tratamento jurídico.

O acórdão do STF não abordou: não foi objeto de discussão durante o julgamento eventual procedimento do Município em cobrar o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal / de mercado do imóvel arbitrado pela Fiscalização. Essa interpretação seria superestimar o alcance do acórdão e não condiz com a real interpretação conferida pelo STF ao caso concreto.

É evidente que esse cenário pode ser contornado com a integralização de bens imóveis no valor exato do capital social. Mas fica aqui o alerta para os contribuintes que desejam realizar planejamento patrimonial: um tributo que pode não ser tão relevante aos olhos do Fisco tem, sim, potencial para muita discussão.

*Júlia Malafaia Vituli Silva, advogada de Candido Martins Advogados