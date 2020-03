Por ‘ordem social’, Alexandre submete Lei do Abuso de Autoridade ao Plenário

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou nesta quinta, 19, suspender liminarmente a Lei 13.869 de 2019, conhecida como Lei do Abuso de Autoridade. Associações de magistrados e do Ministério Público contestam a validade da lei na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6236, sob relatoria de Moraes. A lei permanece vigente até que a matéria seja julgada pelo Plenário e tenha uma decisão definitiva.

Moraes adotou o estabelecido no artigo 12 da Lei 9.868, de 1999, que permite que, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, o relator de uma ADI submeta o processo diretamente ao Plenário do Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

Agora, a Presidência da República e o Congresso Nacional tem dez dias para prestar informações sobre a Lei. Depois, Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República terão mais cinco dias para se manifestar quanto ao mérito da ação. Só então é que ela poderá ser julgada pela Corte.

“Trata-se de uma importante conquista da cidadania, que tem seus direitos defendidos em juízo pelo advogado”, avalia Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é entidade habilitada na ação como amicus curiae e defende a constitucionalidade da lei. “Entre outras medidas, a Lei de Abuso de Autoridade estabeleceu, em consonância com os ditames constitucionais, a criminalização da violação das prerrogativas da advocacia.”

A autora da ação é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que congrega 37 associações regionais de juízes. A entidade avalia que a lei ‘intimida’ a magistratura e ‘compromete seriamente a liberdade de julgar’. Por isso, falou em ‘retrocesso institucional sem precedentes’.