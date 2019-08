Por ‘meditação’ e ‘paz espiritual’, deputado propõe ‘Dia de Oração pelas Autoridades da Nação’ no calendário do País Silas Câmara (PRB-AM) quer estender para todo o País lei instituída pelo governo João Doria no Estado de São Paulo; na justificativa do Projeto de Lei 4321, o parlamentar argumenta que meta é dar 'conforto para as pessoas que mais necessitam de um momento tão importante'