Por Marisa

A cúpula do PT decidiu organizar uma missa neste sábado, 7, em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva que completaria 68 anos. O ato deve ser realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Marisa morreu em 3 de fevereiro de 2017, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu no dia 24 de janeiro. Ela foi casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 43 anos e o acompanhou desde o início da trajetória politica do sindicalista.

Nesta sexta, 6, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, tuitou. “Amanhã (sábado, 7) dona Marisa faria 67 anos! Não estará celebrando com Lula e sua família. Às 9:30h teremos, no Sindicato dos Metalúrgicos, uma missa em sua homenagem!”