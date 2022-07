Por justiça à reforma trabalhista

A chamada Reforma Trabalhista, desde que foi promulgada, em 2017, trouxe consigo uma avalanche de críticas por parte dos advogados, magistrados, doutrinadores e demais operadores do direito ligados à chamada parcela social dos estudiosos do Direito do Trabalho.

A acusação era de que a Reforma representava um retrocesso para as conquistas dos trabalhadores e um instrumento de precarização das relações de trabalho, coerente com uma linha de raciocínio pautada pelo conceito de luta de classes, segundo a qual aquelas “conquistas” não podem ser revisitadas.

As críticas, portanto, continham elementos ideológicos fortemente atrelados ao histórico do Direito do Trabalho brasileiro e, nesse contexto, eram esperadas. Afinal de contas, a estratégia declarada do governo era, realmente, combater o desemprego pela desoneração das empresas em um momento que já era difícil para a economia.

Depois de cinco anos de vigência da Reforma, parte dos quais sob uma pandemia que já dura mais de dois anos e deixou em frangalhos a economia brasileira e mundial, estas vozes voltam a ser ouvidas, agora pregando a revogação da lei 13.467/17, que consagrou a Reforma Trabalhista, sob o argumento mais objetivo de que ela não teria cumprido a promessa de aumentar a oferta de empregos em troca da flexibilização de direitos.

Não se trata mais, portanto, da exposição de conceitos abertos e vazios, como aconteceu no primeiro momento, mas da suposta comprovação, em números, de que a Reforma, além de afrontar direitos dos trabalhadores, não contribuiu para a redução do desemprego.

Argumentos baseados em análises objetivas e devidamente quantificadas costumam ser especialmente convincentes, mas estão longe de serem verdades absolutas, principalmente quando desconsideram a conjuntura em que os números foram construídos.

De fato, a comparação da taxa de desemprego atual e a que vigorava antes da Reforma não é capaz de, isoladamente, demonstrar o sucesso ou insucesso da medida.

Como ninguém ignora, a legislação trabalhista, em que pese ser um elemento extremamente relevante para o estímulo à criação e manutenção de postos de trabalho, integra um vasto conjunto de fatores determinantes para o crescimento econômico, tais como tributação, taxa de juros, burocracia, cenário externo, dentre inúmeros outros, em maior ou menor escala.

Neste caso em especial, desconsiderar a conjuntura significa ignorar as consequências econômicas e sociais da pandemia do coronavírus, nada menos do que a maior tragédia humana ocorrida desde a Segunda Guerra Mundial. Um evento que paralisou as indústrias, comprometeu o comércio, inviabilizou o turismo e afetou a cadeia econômica nos cinco continentes durante meses a fio.

Os efeitos da pandemia não são uma exclusividade brasileira. Eles repercutiram – e ainda repercutem – em todo o mundo, com as mais perversas consequências, inclusive, obviamente, sobre o crescimento econômico e o emprego.

É fato que, em números absolutos e isolados, a taxa de desemprego atingiu patamares elevados em momento posterior à Lei 13.467/17, mas este fato de modo algum compromete os bons resultados alcançados. A pergunta que se impõe é como estaríamos hoje se a pandemia tivesse chegado antes da Reforma?

É impossível responder de forma segura a esta pergunta, posto que não vivemos a realidade que ela propõe, mas alguns números podem ajudar, pelo menos, a construir uma ideia mais comprometida com a realidade.

Segundo dados do IBGE, entre dezembro de 2013 e março de 2017, o desemprego havia saltado de 6,3% para 13,9%. Com o advento da Reforma e outras medidas adotadas pelo governo federal, o ciclo de aumento foi interrompido e a taxa se encontrava em 11.1% em dezembro de 2019.

A partir do início de 2020, porém, o mundo passou a sofrer as terríveis consequências da pandemia do coronavírus, com os seus severos impactos não só de natureza humana, mas também econômica e social, com reflexos dramáticos sobre as taxas de desemprego, que saltaram para 14,9% em março de 2021, valor que, com o arrefecimento da pandemia, já se encontra em 10,5%, segundo o mesmo instituto.

Os números acima escancaram que a Reforma não só foi bem sucedida no período compreendido entre a sua edição e o início da pandemia, como também desempenhou papel extremamente relevante para a rápida recuperação da economia, passado o momento mais crítico.

Em outras palavras, parece impossível negar que a Reforma não só efetivamente contribuiu para a redução das taxas de desemprego entre 2017 e 2019, como garantiu que os danos gerados a partir da pandemia fossem menores do que seriam sem ela. Reconhecer este fato é uma imposição matemática e uma questão de justiça para com a Reforma e os benefícios que ela gerou.

É necessário que ultrapassemos, de uma vez por todas, a infância do estudo das relações de trabalho, na qual empregados e empregadores são vistos como adversários com interesses inconciliáveis, e que “conquistas” dos trabalhadores são entraves imutáveis e inegociáveis ao desenvolvimento econômico e social para um período em que se reconheça a necessidade de colaboração entre os atores.

De fato, longe de serem antagonistas, empregados e empregadores são parceiros no esforço pelo desenvolvimento.

Nessa linha, a capacidade de adaptação de direitos e deveres diante de uma realidade cada vez mais instável e em constante mutação é, sem dúvida, um dos principais instrumentos disponíveis para que o Brasil venha a atingir o objetivo comum de crescimento e desenvolvimento econômico e social, em benefício de todos.

A Reforma Trabalhista, em que pese não ser perfeita, é um belo exemplo de responsabilidade legislativa e de adaptação da lei à realidade do mundo.

Que possamos colocar a colaboração à frente do conflito e seguir em frente com segurança jurídica, flexibilidade e desenvolvimento.

*Marta Alves, advogada e conselheira Federal da OAB