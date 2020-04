Desembargador compara coronavírus à guerra e manda estender parcelas da compra de uma loja de açaí

Em razão da pandemia do coronavírus, o desembargador Cesar Ciampolini, do Tribuna de Justiça de São Paulo, determinou que R$ 15 mil que seriam pagos em três meses no processo de venda de uma loja de açaí, em Assis, no interior do Estado, passem agora a ser quitados em dez vezes.

Documento DECISÃO PDF

A autora da ação alega que constituiu a empresa junto com sua sócia em abril de 2019. Após desavenças, comprou a parte dela na empresa por R$ 125 mil, em 25 parcelas de R$ 5 mil.

No entanto, com a pandemia do coronavírus, o prefeito de Assis determinou o fechamento do comércio local, o que inclui seu ponto de açaí. Ela diz que, com a queda do faturamento, não pode pagar as parcelas dos próximos três meses.

Em sua decisão, o magistrado afirmou que o País viver, em razão da pandemia, ‘tempo de guerra’. Ele lembrou da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que provocou uma grave crise econômica em países europeus, e, posteriormente, a economia foi remediada com medidas legislativas para se adequar ao ‘novo estado das coisas’.

“Indo ao conteúdo da liminar, à vista do pedido formulado e das notícias públicas e notórias que se têm de paulatina retomada das atividades comerciais pelo progressista interior de São Paulo, parece-me suficiente, para amparo do direito da agravante, que o valor total das três parcelas indicadas (de abril, maio e junho deste ano), R$ 15.000,00, seja pago em dez prestações mensais, com primeiro vencimento em 15 dias após a publicação desta decisão, devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal, conforme previsto no contrato (fl. 30, dos autos principais)”, escreveu.