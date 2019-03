Por ‘adequada aplicação de recursos públicos’, Raquel fulmina acordo bilionário Petrobrás/Lava Jato Procuradora-geral se insurge no Supremo contra pacto extrajudicial firmado entre a estatal petrolífera e a força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná que, nesta terça, 12, já recuou e pediu à Justiça Federal suspensão da constituição da fundação para gerir parte da multa de R$ 2,5 bilhões