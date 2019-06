Por 3 a 2, ministros da 2ª Turma do STF recebem denúncia do ‘Quadrilhão do PP’ Foram colocados no banco dos réus o líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), os deputados Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo da Fonte (PP-PE) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) por suposto crime de organização criminosa, segundo denúncia de Rodrigo Janot, então procurador-geral, em setembro de 2017