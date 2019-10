Policiais federais cobram investigação sobre Daiello em ‘negociações suspeitas’

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) afirmou nesta terça-feira, 9, cobrar ‘investigações sobre o suposto envolvimento do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e do ex-delegado Edmílson Pereira Bruno em negociação com policiais civis e militares investigados por sequestro e cobra lisura na apuração dos fatos’. A entidade é a maior da categoria dos policiais federais, e abriga 14 mil filiados.

A entidade ressalta que a ‘empresa de bitcoins que contratou Daiello e Bruno é suspeita de ter cometido irregularidades’.

A Fenapef ainda diz que ‘as relações entre os delegados e as empresas para as quais prestam consultoria precisam ficar plenamente esclarecidas para que não restem dúvidas sobre a lisura e o caráter republicano que devem permeá-las’. “A entidade aguarda a completa apuração dos fatos, que ainda estão sob investigação. O nome do órgão Polícia Federal não deve ser usado em ações de “consultoria” fora da instituição e dos limites éticos e legais”.

Nesta terça-feira, 8, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo indiciou 12 envolvidos na suposta extorsão de um empresário do ramo de criptomoedas. Entre eles, policiais civis, empresários e policiais militares – o que inclui um tenente da Rota. Daiello e Edmilson Bruno não estão na lista.

Eles confirmaram à Polícia terem sido escalados por seu cliente para negociar com os policiais que o extorquiram uma forma de fazer pagamentos a eles para que o assunto ‘acabasse ali mesmo’. Segundo ele, os agentes de segurança teriam agido a pedido de um desafeto.

COM A PALAVRA, O EX-DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL EDMILSON PEREIRA BRUNO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação a matéria “Daiello e delegado do ‘Escândalo dos Aloprados’negociaram com policiais acusados de sequestrar empresário” esclareço que:

“Eu, Edmilson Pereira Bruno, atuo na análise e investigação de gestão de risco, para diversas empresas.

No caso em questão, por ser ligado à empresa quando da ocorrência do fato e, tendo em vista o reconhecimento de minha expertise em investigação criminal, me foi solicitado a atuação investigativa privada, visando identificar os autores dos crimes relatados pelo empresário.

Durante o transcurso do processo investigativo, em virtude da complexidade dos fatos e dificuldades encontradas é que solicitei o auxílio do advogado Leandro Daiello Coimbra.

Quando concluída a investigação privada, os dados obtidos foram repassados aos advogados da empresa, para que pudessem informar às autoridades competentes do estado de São Paulo no sentido de complementar a representação criminal, feita anteriormente.”

Edmilson Pereira Bruno