Polícia prende quatro por furto de oito carros de luxo em garagens ‘fake’ perto do Allianz Parque

Agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo prenderam, na manhã desta segunda-feira, 25, quatro homens supostamente envolvidos nos furtos de oito veículos com a montagem de estacionamentos falsos próximos ao estádio Allianz Parque, no início do mês.

A Justiça estadual autorizou o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária, além de emitir ordens de busca e apreensão para seis endereços. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um automóvel foi recuperado durante as diligências.

O delegado Jorge Carlos Carrasco, titular da 3º Delegacia de Proteção à Pessoa, aponta que a investigação agora passará à fase de interrogatórios, para verificar se há mais envolvidos no esquema, esclarecer as motivações do crime e ainda localizar outros veículos furtados.

A Polícia Civil aponta que o grupo montou dois estacionamentos falsos em endereços diferentes do bairro da Água Branca, na capital paulista.

Segundo a corporação, no dia em que o Allianz Parque recebia a final do Campeonato paulista, com o embate entre Palmeiras e São Paulo – 3 de abril -, os suspeitos furtaram dois veículos de luxo. Dois dias depois, durante show da banda Maroon 5, seis carros de alto valor foram subtraídos com o mesmo esquema.

A Polícia diz ter identificado cinco indivíduos que ‘atuaram diretamente’ nos dois eventos criminosos a partir de uma denúncia. Os investigadores relataram que uma pessoa compareceu pessoalmente à delegacia e informou que tinha informações sobre os crimes.

Ao solicitar à Justiça a expedição dos mandados de prisão contra os cinco suspeitos – quatro já capturados – a Polícia apontou ‘iminência’ de os investigados voltarem a cometer os mesmos delitos.