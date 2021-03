Polícia prende mais de 700 em megaoperação de combate a crimes contra as mulheres em todo País

As polícias civis de 26 estados e do Distrito Federal deflagraram nesta segunda, 8, uma megaoperação de combate a crimes contra a mulher, prendendo 764 pessoas até o meio dia. Cerca de 12 mil policiais civis de todo o país participam das atividades da Operação Resguardo, que é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Documento Balanço da Operação Resguardo PDF

Segundo o ministério, o objetivo da ação é localizar e deter suspeitos de ameaças, tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimentos de medidas protetivas, estupro, importunação, entre outros crimes contra as mulheres.

Ao todo, a ofensiva busca cumprir nesta segunda 190 mandados de busca e 454 ordens de prisão.

A Operação Resguardo teve início no dia 1º de janeiro. Desde então mais de 46 mil denúncias foram apuradas e mais de 61 mil inquéritos foram instaurados, diz o Ministério da Justiça. A pasta aponta ainda que mais de 165 mil vítimas foram atendidas e cerca de 9 mil pessoas foram presas./Com informações da Agência Brasil