Polícia prende diretor da Câmara de Monte Mor William Freire dos Santos é acusado de desvios e ocultação de recursos públicos do município de 60 mil habitantes situado na região metropolitana de Campinas (SP); juiz também decreta o afastamento do acusado da função e destaca que 'fatos trazidos na denúncia geram grande repercussão e alarido no meio social'