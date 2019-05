Polícia prende ‘Comendador’ Apontado como o 'rei do jogo do bicho' em Mato Grosso, João Arcanjo Ribeiro foi detido em Cuiabá na Operação Mantus, da Polícia Civil; no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, a PF prendeu o genro dele, Giovanni Zem Rodrigues