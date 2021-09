Polícia pega R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo na Dutra e na Fernão Dias; veja

A Polícia Rodoviária Federal fechou o mês de agosto com duas apreensões de dinheiro em espécie, totalizando quase R$ 1,5 milhão, em carros que transitavam em rodovias que cruzam o Estado de São Paulo.

A primeira diligência ocorreu por volta das 15h45 na segunda-feira, 30, quando a PRF encontrou uma mala com R$ 1 milhão no porta-malas de uma Mercedes Benz abordada na Rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, a 222 km da capital paulista. No dia seguinte, agentes pegaram R$ 499.950,00 no interior de um Honda Accord que trafegava sem placas de identificação pela Fernão Dias, em Mairiporã.

A primeira ocorrência se deu no âmbito de uma fiscalização voltada ao combate ao crime. De acordo com a PRF, o condutor da Mercedes Benz ‘demonstrou nervosismo’ durante a abordagem, o que motivou a revista no veículo.

Ao ser questionado sobre a mala com R$ 1 milhão encontrada no porta-malas do carro, o homem disse, em um primeiro momento, que desconhecia o conteúdo. No entanto, ele acabou admitindo que sabia do valor, tendo o passageiro confirmado que havia R$ 1 milhão na mala.

Segundo a PRF, os ocupantes do veículo de luxo apresentaram justificativas conflitantes sobre o transporte do dinheiro e por isso foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro (SP). O automóvel e os celulares também foram apreendidos. Eles foram ouvidos e liberados.

Já apreensão de quase meio milhão se deu nesta terça-feira, 31, com um homem de 31 anos. Ele disse aos policiais que estava levando o dinheiro para Mairiporã, onde fica a casa do filho do patrão, a pedido do próprio empregador.

De acordo com a PRF, assim como no caso da apreensão realizada no dia anterior, foi registrada ocorrência para averiguação do crime de lavagem de dinheiro.