Polícia na Paraíba prende onze vereadores de Santa Rita por passeio em Gramado

A Promotoria e a Polícia da Paraíba prenderam nesta terça, 5, onze vereadores da Câmara de Santa Rita, na Grande João Pessoa, por suspeita de peculato. A Operação ‘Natal Luz’, sob comando dos promotores do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Estado, investiga os parlamentares pelo suposto uso de recursos públicos para bancar despesas com uma longa viagem do grupo a Gramado, no Sul do País, sob a justificativa de que iriam participar de um seminário.

A reportagem do Estadão fez contato com a Câmara de Santa Rita. O espaço está aberto para manifestação da presidência da Casa e da defesa ou assessoria de todos os vereadores presos.

Eles foram detidos ainda durante a madrugada desta terça, 5, quando se deslocavam do Recife – onde desembarcaram do voo do Sul – até Santa Rita. O presidente da Câmara, Anésio Alves de Miranda Filho, também foi capturado.

Santa Rita, com cerca de 135 mil habitantes, fica na região metropolitana de João Pessoa.

‘Natal Luz’ constatou que a viagem a Gramado custou quase R$ 70 mil aos cofres da Câmara de Santa Rita. Dados oficiais indicam que apenas em diárias os vereadores paraibanos gastaram R$ 507 mil ao longo do ano.

A Polícia investiga os vereadores por suposto desvio de recursos públicos ‘para fins pessoais’. O delegado Alan Térruel dirige a investigação.

A suspeita da Polícia é que o evento em Gramado não teria sido realizado. A pista foi uma mensagem da palestrante nas redes sociais. Ela iria falar aos vereadores paraibanos, mas postou foto sua no Ceará.

COM A PALAVRA, A DEFESA

