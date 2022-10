Polícia investiga assassinato a tiros do ex-vereador Zezinho do PT em Jandira

O ex-vereador de Jandira Zezinho do PT (2005-2016), que concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados nestas eleições, foi morto a tiros nesta sexta-feira, 28. Segundo a Polícia Militar, o ex-parlamentar de 51 anos foi encontrado caído em uma rua do bairro Jardim Gabriela, no município a cerca de 30 km da capital paulista.

A morte foi confirmada no local, por uma equipe do Samu. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que investigadores realizam diligências ‘em busca de elementos que auxiliem na identificação da autoria’ do crime.

O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Jandira e encaminhado ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Seccional de Carapicuíba, que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime. O carro da vítima, um Ford KA vermelho e o celular foram apreendidos.

Zezinho, antes mesmo de adotar o nome Zezinho do PT, já era um líder comunitário determinado. Há mais de duas décadas ele começou a se destacar em constantes investidas na Câmara e na gestão municipal de Jandira, de quem cobrava cumprimento de programas sociais.

Partiram dele muitas denúncias sobre desvios de verbas públicas. Incomodava-o demais, especialmente, o descaso com que administradores tratavam a questão da merenda escolar.

Levava uma vida simples. Mesmo depois de eleito – foi vereador por três mandatos consecutivos – seguiu sua trilha por direitos dos menos favorecidos.

Em nota, a Comissão Executiva Estadual do PT em São Paulo afirmou que, segundo informações preliminares, Zezinho foi executado com quatro tiros no bairro.

“Membros da Direção Estadual do Partido, bem como da Bancada do PT da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) estão a caminho da cidade (no final da tarde de sexta-feira) para obter mais informações sobre as circunstâncias do crime e possíveis motivações, bem como cobrar investigação célere e criteriosa”, registrou o texto.

No Twitter, diversas lideranças do PT lamentaram a morte de Zezinho, cobrando apuração sobre o assassinato. O secretario nacional de Comunicação do PT Jilmar Tatto, eleito deputado federal, disse receber com ‘tristeza e preocupação’ a notícia do assassinato. “O PT vai acompanhar o desenrolar desse crime e suas motivações”, escreveu.