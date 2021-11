Polícia flagra duas mulheres com R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo no estepe do carro Durante blitz na Raposo Tavares, altura do município de Rancharia, interior de São Paulo, policiais rodoviários do Estado vasculharam a Toyota Hilux com placas de Dourados (MS) ocupada pelas acusadas que foram enquadradas em crime contra a economia popular