Polícia Federal informa ao Supremo que Jefferson se entregou

Depois de passar o domingo (23) inteiro negociando com agentes da Polícia Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) se rendeu por volta de 19h, em cumprimento à ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Sua rendição aconteceu poucos minutos após a chegada do ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi ao local a mando do presidente Jair Bolsonaro (PL). A Polícia Federal confirmou ao Supremo que Jefferson se entregou.

Através das redes sociais, Alexandre também confirmou a prisão do ex-deputado, parabenizando aos agentes da Polícia Federal. O ministro prestou solidariedade ao delegado Marcelo Vilella e à policial Karina Oliveira, feridos durante a operação.

Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos. — Alexandre de Moraes (@alexandre) October 23, 2022

Em decisão dada pouco antes das 19h, Alexandre ordenou que a prisão de Jefferson fosse feita ‘independentemente do horário’ e deixou um claro recado para Torres ao afirmar que ‘a intervenção de ‘qualquer autoridade em sentido contrário, para retardar ou deixar de praticar, indevidamente o ato, será considerada delito de prevaricação’.

No começo da tarde, Jefferson afirmou através de um vídeo, no qual ele confessa ter atirado contra os policiais, que só se entregaria na presença do Ministro da Justiça. Depois dessas declarações, o presidente Jair Bolsonaro (PL) determinou que Anderson Torres fosse até Levy Gasparian, onde Jefferson estava entrincheirado em sua residência.

- Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

O ministro estabeleceu que Jefferson ainda estava em estado de flagrante delito por causa da tentativa de homicídio dos policiais que tentaram efetuar sua prisão no começo da tarde. A Constituição Federal proíbe que mandados prisionais sejam cumpridos no período noturno, salvo quando houver flagrante. Com esse fundamento, Alexandre determinou que o ato fosse cumprido imediatamente.