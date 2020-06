‘Polícia Federal em meu apartamento’, tuita deputado Daniel Silveira

O deputado federal Daniel Silveiraa (PSL-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro, publicou em sua conta no twitter na manhã desta terça, 16, que a Polícia Federal está em seu apartamento. Silveira não comentou o motivo da ação da PF em sua casa e a corporação ainda não se pronunciou sobre a mesma.

“Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra! Ah! E não nos esqueçamos nunca: #NaoMexamComWeintraub. Força & Honra!”, afirmou o parlamentar.

O deputado foi alvo de busca no âmbito do inquérito das fake news e também é citado nas investigações sobre autoria e o financiamento de atos antidemocráticos ocorridos no mês passado em todo o País, como mostrou o Estadão.