Polícia Federal em Maringá pega 600 kg de maconha em caminhão

A Polícia Federal em Maringá, cidade no noroeste do Paraná, apreendeu um 600 kg de maconha em um caminhão vindo de Mato Grosso do Sul. A ação contou com apoio do Choque Canil do 4º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a corporação, ‘os Policiais Federais, que vinham fiscalizando a BR-487, conhecida como estrada boiadeira, decidiram abordar um caminhão que trafegava no sentido Campo Mourão/PR levando uma carga de milho, haja vista o trecho ser comumente utilizado por contrabandistas’.

“Ao entrevistarem o motorista, perceberam contradições nas informações prestadas quanto ao local de carregamento declarado pelo mesmo e os constantes nas Notas Fiscais. Diante da suspeitas e do fato da carga ser oriunda de Ponta Porã/MS, cidade fronteiriça com o Paraguai, resolveram trazer o veículo na Delegacia de Polícia Federal em Maringá para inspeção minuciosa”, afirma a PF.

“Com o apoio da equipe CHOQUE CANIL do 4º BPM de Maringá, o cão farejador logoapontou a presença de droga na carreta do veículo, e perceberam então que no assoalho da carreta, havia sido instalado um fundo falso, onde então foram encontrados cerca de 600 Kg de Maconha”, diz, por meio de nota.

Segundo a PF, ‘o motorista de 34 anos foi preso em flagrante, e confirmou em seu interrogatório que carregava entorpecente a ser entregue em Santa Catarina’.

“O preso fora indiciado pela prática do Crime de Tráfico de entorpecentes,com agravante quanto a interestadualidade do delito, capitulado no art. 33 e40, inc. V, da Lei 11.343/2006”, conclui.

VEJA AS IMAGENS DA APREENSÃO: