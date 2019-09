Polícia Federal destrói garimpos ilegais no Pará

A Polícia Federal identificou e destruiu nesta sexta, 30, as instalações de dois garimpos ilegais da região de Altamira, no Pará, durante atividades de reconhecimento em área de selva. A ação, que faz parte da Operação Verde Brasil, contou com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e da Força Nacional de Segurança Pública.

Durante as diligências, a equipe de oito policiais federais, quatro fiscais do Ibama e quatro agentes da Força Nacional encontraram duas escavadeiras hidráulicas, bombas e tapetes de garimpo de ouro.

Segundo a PF, os integrantes da equipe ouviram disparos em uma das instalações ilegais dos garimpos, localizada próxima à Terra Indígena Itaúna Itatá, e então houve uma troca de tiros. Os agressores acabaram fugindo pela mata e não houve nenhum ferido.

A Polícia Federal se juntou às atividades da Operação Verde Brasil, nesta segunda, 26. A operação teve início após o anúncio do decreto de Garantia da Lei e da Ordem ambiental pelo presidente Jair Bolsonaro, na última sexta, 23, com medidas para combater as queimadas na região amazônica com a ajuda das Forças Armadas.