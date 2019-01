PF mira contrabando de cigarros no interior de SP

A Polícia Federal deflagrou no interior de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 16, a Operação Vintena, articulada para combater o crime organizado e o contrabando de cigarros. Os agentes cumprem 11 mandados de prisões preventivas e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Piracicaba, Rio Claro e Brotas.

De acordo com a PF, cigarros contrabandeados do Paraguai eram vendidos em Piracicaba e Brotas por duas organizações criminosas. Os grupos eram responsáveis pela aquisição, transporte, guarda e distribuição dos produtos que entravam clandestinamente no Brasil.

Das 11 pessoas que tiveram preventiva decretada, três já foram presas em flagrante. Os demais detidos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Piracicaba. A PF deverá indiciar os investigados pelos crimes de organização criminosa, com pena de três a oito anos de reclusão; e contrabando, com pena de dois a cinco anos de prisão.

Desde o início das investigações, em janeiro do ano passado, já foram apreendidos 350.140 maços de cigarros, o que equivale a R$ 1,7 milhão. Além disso, também já foram efetuadas 20 prisões em flagrante e a apreensão de 13 automóveis e um caminhão.

O nome da operação – Vintena – é uma referência ao número de cigarros em cada maço.