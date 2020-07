Polícia e Promotoria do Rio prendem cinco em operação contra desvios na saúde

O Ministério Público do Rio e Polícia Civil deflagraram nesta quinta, 23, uma operação para cumprir cinco mandados de prisão contra dirigentes Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas). Eles são acusados de cometerem crimes de peculato e lavagem de dinheiro em contratos na área da saúde. A suspeita é de desvios de mais de R$ 6 milhões apenas com a Prefeitura do Rio, mas o grupo é investigado também por contratos com os estados do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul, além da capital paulista.

Os agentes do Gaeco fluminense cumprem mandados de prisão contra o empresário Luis Eduardo da Cruz, acusado de ser administrador oculto da organização social; sua mulher, Simone Amaral da Silva Cruz; Adriane Pereira Reis, apontada como testa de ferro do casal; Marcos Duarte da Cruz, meio-irmão de Luis; e Francesco Favorito Sciammarella Neto, também empresário, suposto participante do esquema.

De acordo com a denúncia, após a organização social receber verba pública para a prestação de serviços, elas contratavam empresas pré-selecionadas comandadas pelo próprio grupo. Os pagamentos ainda seriam superfaturados.

Além da capital fluminense, o Iabas fechou contratos com os estados do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul e com o município de São Paulo. A organização social já foi alvo da Operação Placebo, no fim de maio, que apura irregularidades na gestão de hospitais de campanha no Estado do Rio.

COM A PALAVRA O IABAS

A reportagem busca contato com a organização social. O espaço está aberto para manifestações.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que “a Iabas foi desqualificada na gestão do prefeito Marcelo Crivella, que, ao assumir, herdou a contratação da gestão do prefeito anterior”. Segundo a secretaria, “o motivo da desqualificação foi má gestão dos recursos públicos, gerando desassistência aos usuários”. Ela ocorreu no fim de abril do ano passado, sendo que a Prefeitura ainda multou o instituto em R$ 27,9 milhões.

Esta reportagem está em atualização*