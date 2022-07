Polícia do Rio prende dentista que invadiu OAB-Niterói e ameaçou ex-mulher de morte

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu o dentista Marcos Pereira dos Santos, ex-marido da advogada Danielle Velasco, por descumprir as medidas protetivas de urgência. A prisão ocorreu nesta terça-feira,12. Ele teve ordem de prisão decretada na segunda-feira, 11, pela Justiça do Rio de Janeiro após invadir as dependências da OAB-Niterói e ameaçar a ex-companheira de morte. O dentista foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi preso pela 76ª Delegacia de Polícia de Niterói, em cumprimento ao mandado expedido pelo Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher. O Ministério Público emitiu parecer favorável para o decreto de prisão preventiva, após a defesa de Danielle entregar o ofício ao magistrado formalizando o pedido na segunda-feira,11, com base na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica Contra a Mulher).

Na decisão, o juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói, João Guilherme Chaves Rosas Filho, mencionou o ofício sobre o caso de Danielle e decretou a prisão de Marcos. O magistrado citou ainda um episódio mais recente, em que o ex-marido procurou a vítima no local onde está abrigada, para intimidá-la.

Segundo informações da OAB da Seção do Estado do Rio de Janeiro, o dentista foi acusado de descumprir sete medidas protetivas de urgência desde março de 2021. Ele estava proibido de se aproximar da vítima a menos de 500 metros e de manter contato por qualquer meio de comunicação. Na última quinta-feira, 7, o dentista invadiu a sede da OAB de Niterói, onde Danielle atuava como presidente da Comissão de Violência Doméstica. A advogada se afastou do cargo após o acontecido.