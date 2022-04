Polícia do Rio faz buscas na casa do vereador Gabriel Monteiro

A Polícia Civil do Rio realiza na manhã desta quinta-feira, 7, uma operação contra o vereador Gabriel Monteiro (PL) no âmbito da investigação sobre o vazamento de um vídeo íntimo em que o parlamentar faz sexo com uma jovem de 15 anos. Agentes da 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, vasculham 11 locais ligados a Gabriel Monteiro, entre eles a casa do parlamentar na zona oeste do Rio, o gabinete dele na Câmara dos Vereadores, e endereços ligados a assessores e ex-assessores.

Leia Também Gabriel Monteiro é acusado de estupro por mais três mulheres; vereador nega

Imagens captadas pelo helicóptero da TV Globo mostraram os agentes saindo da casa de Gabriel Monteiro, que fica no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, carregando diversos equipamentos, como computadores e equipamentos de vídeo.

Além das investigações da Polícia Civil, Monteiro também é alvo do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, que na terça-feira abriu um processo que pode resultar na cassação do seu mandato.

O vereador é acusado de estupro por quatro mulheres, de praticar assédio moral e sexual nos funcionários, e é investigado ainda por supostamente manipular vídeos e violar direitos de uma criança em um deles, divulgado pelo parlamentar nas redes sociais. O vereador nega as acusações.

O Estadão tenta contato com a defesa do parlamentar.

(em atualização)