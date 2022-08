Polícia de São Paulo prende homem por ataque racista e homofóbico na Biblioteca Mário de Andrade

Atualizada em 03.08 às 14h30*

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu Wilho da Silva Brito, de 39 anos, após fazer ataques racistas e homofóbicos contra funcionários e usuários da biblioteca Mário de Andrade, localizada na cidade de São Paulo. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o momento em que o homem, que está de pé, diz falas racista contra as pessoas presentes no espaço. Na mesa do agressor é possível ver o livro ‘Minha Luta’, escrito por Adolf Hitler.

Ele foi preso em flagrante na terça-feira, 02, na Avenida São Luís, na República, região central da Capital, após guardas municipais serem acionados para atender a ocorrência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso foi registrado como injúria e preconceitos de raça ou de cor (praticar a discriminação) pelo 2º Distrito Policial (Bom Retiro). O homem está à disposição da Justiça.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que repudia as falas e atitudes nazistas, homofóbicas e racista do homem, que segundo o órgão, já havia tido problemas anteriores na biblioteca. A prefeitura informou também que as pastas da Cultura e de Direitos Humanos e Cidadania estão em diálogo para tratar do caso.

“Nos últimos meses, a Biblioteca Mário de Andrade, tal como diversos outros equipamentos culturais da cidade, tem se empenhando em treinar a sua equipe para lidar com atitudes racistas, transfóbicas e misóginas em seus espaços, ao mesmo tempo em que vem desenvolvendo um trabalho de conscientização junto aos seus servidores”, informou a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Cultura disse que funcionários da biblioteca também compareceram à unidade policial para prestar depoimento no mesmo boletim de ocorrências e que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) designou um ouvidor para acompanhar o caso na delegacia. No twitter, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, também informou a prisão de Wilho.

“A biblioteca é um espaço público marcado pelo respeito à liberdade de gênero, raça, orientação sexual, credo e de celebração da diversidade e de todos os direitos individuais.”, informou a pasta.

No vídeo, registrado na tarde de terça-feira (2), é possível ver o homem discutindo com pessoas na biblioteca e depois dizendo: “Eu não gosto de negros. A cultura deles é uma bosta. Se prestassem, eles não eram discriminados pela sociedade”, afirmou o homem. Veja o vídeo:

O homem continua e chega a fazer ataques homofóbicos contra os funcionários. “E vocês vêm com papo de macaco, de favela. Não sou obrigado a usar droga, ficar chupando rola nas porta (sic) do banheiro público, igual muitos faz aqui”, continua.

A SSP informou que, ao chegarem, os guardas municipais verificaram que o homem estava ofendendo uma mulher, de 39 anos, e uma idosa, de 66. O público que estava presenciando as cenas e os ataques, começa a gritar e a chamar o homem de racista.