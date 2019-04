Sete mil policiais caçam ladrões, assassinos e estupradores em todo o País

As Polícias Civis dos 26 Estados e do Distrito Federal participam nesta quarta-feira, 24, da Operação Nacional PC27, que tem como objetivo prender foragidos da Justiça em todo o país. Até as 11h desta manhã, foram detidos 583 acusados de crimes como latrocínio, homicídio e estupro. 27 menores foram apreendidos.

A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) e conta com a participação de 7353 policiais. Foram utilizadas nas ações 2447 viaturas.

No Twitter, o Conselho afirmou que a ação tem como objetivo ‘o combate aos mais diversos delitos que assolam a sociedade brasileira, contribuindo para a diminuição da criminalidade’.

Os mandados de prisão foram expedidos após o trabalho de investigação. Segundo o CONPC, a Polícia Civil de cada unidade federativa realizou um levantamento de inteligência para ter mais sucesso nas ações.

Em São Paulo, mais de 4,5 mil agentes participam das atividades da Operação no Estado, entre eles policiais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), da Macro São Paulo (Demacro), dos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior (Deinters 1 ao 10) e também de unidades especializadas, como o Departamentos Estaduais de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Investigações Criminais (Deic), de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e da Delegacia de Capturas e Delegacia Especiais (Decade).

Em Santa Catarina, foram apreendidos mais de R$ 200 mil durante as ações.