Polícia apreende fábrica clandestina de álcool gel falso em Santo André

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu galões de álcool gel falsos em uma fábrica clandestina do produto em Santo Andre, na Grande São Paulo. Segundo os investigadores, o local foi alvo da operação após receber a informação sobre o estabelecimento. Foram identificados frascos sem rótulos no valor de R$ 10. Um dos sócios, segundo a Polícia, admitiu que não tinha licença para vender o produto.

Segundo a Polícia, ‘no local foi constatado vários frascos de 500 ml de álcool Gel, 01 Saco com UltraPol e um Galão com resíduos de Álcool em Gel’. O dono da fábrica foi conduzido ao 5º DP de Santo André. Também foi solicitada perícia no local.

“A gente não sabe se é álcool gel misturado com álcool. Não compre esse produto, pois não é possível saber a procedência. Fazemos esse apelo à população”, afirmam os agentes, em vídeo gravado durante a apreensão.