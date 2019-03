Poema ao Dia Internacional da Mulher

“A celebração é clássica,

As reportagens também:

Feminicídio, mortes e sangue!

A culpa é de quem?

Poder Público? Promessas…

Homens: vítimas e agressores?

Será tudo preto ou branco?

Então…

A dúvida é perene, persiste:

Divulgar a violência,

Sob pena de repetição?

ou,

Fomentar ações afirmativas?

Eis a questão!

Na infância de nossos filhos e filhas,

Dividimos meninos e meninas,

Carros e jogos violentos,

As meninas em grupo, compartilhando,

Os meninos sozinhos, reforçando o ego;

Então:

De quem a culpa?

Quem é a sociedade?

Já sei!

Todo homem é fruto,

de seu passado, de sua educação,

de suas falhas, do papel da mãe!

Mas…

A vida em sociedade,

sempre foi e será complexa,

nela ingressa:

Aspectos sociais, econômicos,

Políticos e psicológicos,

N’uma amálgama reversa!

Então, por que a pressa?

Portanto,

Não há mágica solução,

Para essa trágica situação,

Há definir que todo agressor,

Vítima também é,

E pode ter sido agressor,

de formas outras de agressão:

Omissão ou rejeição,

Abuso e frustração,

Suspenda seu julgamento!

Por que não?

Finalmente,

Somos todos responsáveis!

Somos nós a sociedade!

Agressores somos nós!

E também vítimas!

Assim,

Este poema se torna,

Como a ambiguidade,

Do caule d’uma rosa,

A um só tempo:

Pseudo celebração,

E real reflexão,

Ela(s) tem razão!

Brasil, 8 de março de 2019

*Carlos A. Klomfahs, advogado, escritor, professor e estudante de Psicologia